　ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

　９月５日（金）１８時から、秋元真夏さんが北海道を訪問し、トウモロコシ「スイートコーン味来」を収穫体験する動画を公開します。

　今回は、秋元真夏さんがフルーツのように甘いトウモロコシ「スイートコーン味来」の収穫体験を行い、生産者の方から品種の特徴や生育方法のこだわり、収穫方法を教えてもらいます。また、農作業の大変さややりがいを伺うなど、様々な角度から北海道産トウモロコシ「スイートコーン味来」の魅力をたっぷりお届けします。

配信タイトル：秋元真夏が北海道へ！まるでフルーツのようにとってもあま～いトウモロコシ「スイートコーン味来」を収穫！！

　　　ＵＲＬ： youtu.be/4pFCVTKks_U

 

■番組で紹介した商品はこちら！

【訳あり出荷】☆お買い得☆江別産スイートコーン味来約20本

　https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-2160156/　

　ＪＡタウンのショップ「ホクレン」　https://www.ja-town.com/shop/c/c1001　

 

■番組概要

・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ　ゆるふわたいむ

・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル　ゆるふわちゃんねる　

　　　　　　https://youtube.com/@yurufuwa_time

・内　　容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。

・配信日：毎週火・金 １８時

　　　　　※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

 

■産地直送通販サイト「ＪＡタウン」特設ページ「秋元真夏の『おいしい』を集めました。」

　ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/eyrfw3/

 

【ＪＡタウン】

　ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

　ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

 

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

　「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 　

　公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown