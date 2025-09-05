ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、「食」と「農」にまつわるテーマをＪＡタウンオフィシャルサポーターの秋元真夏さんがゆるふわっと配信するＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」で、ＪＡタウンの食材を使用した番組を配信しています。

９月５日（金）１８時から、秋元真夏さんが北海道を訪問し、トウモロコシ「スイートコーン味来」を収穫体験する動画を公開します。

今回は、秋元真夏さんがフルーツのように甘いトウモロコシ「スイートコーン味来」の収穫体験を行い、生産者の方から品種の特徴や生育方法のこだわり、収穫方法を教えてもらいます。また、農作業の大変さややりがいを伺うなど、様々な角度から北海道産トウモロコシ「スイートコーン味来」の魅力をたっぷりお届けします。

ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ゆるふわたいむ」

配信タイトル：秋元真夏が北海道へ！まるでフルーツのようにとってもあま～いトウモロコシ「スイートコーン味来」を収穫！！

ＵＲＬ： youtu.be/4pFCVTKks_U

■番組概要

・タイトル：「食」と「農」のゆるふわバラエティ ゆるふわたいむ

・公開媒体：ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル ゆるふわちゃんねる

https://youtube.com/@yurufuwa_time

・内 容：日本の「食」と「農」を幅広い世代にもっと身近に感じてもらうことを目的に、ＭＣの秋元真夏さんがＪＡタウンの商品を通じて「食」と「農」の魅力をゆるふわっとお届けする番組。

・配信日：毎週火・金 １８時

※諸事情により配信日時が変更になる場合があります。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

