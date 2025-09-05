【累計出荷数4万5000枚突破】福岡・大野城市発のDtoC企業、冷却タオル「ふりふり冷感タオルシリーズ」が全国で話題

Fun Standard株式会社

猛暑日が続くなか、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が手がけるブランドBELLEMOND（ベルモンド）より首元を振るだけでひんやり感が得られる「ふりふり冷感タオルシリーズ」が、累計出荷数4万5000枚を突破しました。

DtoCブランドとして全国展開を進める本商品は、屋外イベントやスポーツ観戦、通勤通学時の暑さ対策グッズとして幅広い層から支持を集めています。全国ネットでのテレビ放送や2025年開催の万博「よしもとパビリオン」の熱中症対策関連のイベントなどにも取り扱われました。

「5秒振るだけでひんやり」即効性、「薄くて軽い」携帯性が魅力

「ふりふり冷感タオルシリーズ」の最大の魅力は、濡らして振るだけで即座に冷却効果を感じられる点です。特に、屋外作業やテーマパークのようなレジャーなど、長時間外で過ごす場所では、冷感タオルを首に巻くだけで体温を効率よく下げ、快適に過ごせます。さらに、軽量でコンパクトなので、持ち運びにも便利。どこでもすぐに冷却効果を得られるため、旅行や外出時に必携のアイテムとして人気です。

テーマパークや野外イベントでの使用にも最適

テーマパークや野外イベントでは、長時間並んだり、屋外で過ごす場面が多いため、暑さ対策が非常に重要です。「ふりふり冷感タオルシリーズ」は、その冷却効果で、来場者の快適さをサポートしています。これにより、屋外施設での待機中でも、体温を下げながら快適に過ごすことができます。

テレビ放送での注目

テレビやラジオ放送で紹介され、その実力が証明された「ふりふり冷感タオルシリーズ」。猛暑の中での屋外活動時にどれだけ快適に過ごせるかを実証し、多くの視聴者から好評を得ています。これにより、まだ使ったことがない消費者にもその便利さと効果が広まり、商品の知名度が一気にアップしました。

＜これまでに紹介された番組・イベント＞

テレビ朝日「ワイドスクランブル」（2024年放送）

フジテレビ「めざましテレビ」（2025年放送）

日本テレビ「オー！マイゴッド！」（2025年放送）

名古屋テレビ「おぎやはぎのハピキャン」（2025年放送）

ラジオ日本「Happy Voice ! from YOKOHAMA」（2025年放送）

大阪・関西万博 よしもとwaraii miraii館「猛暑のアシタ」（2025年8月）

クチコミで広がる人気

ECモール内でのクチコミでは、「テーマパークの待ち時間に使用した」「フェスで快適に過ごせた」など、多くの実体験に基づく評価が寄せられています。特に、「冷感タオルで待機中も涼しく過ごせた」「長時間の観戦でも快適だった」といった声が多く、ユーザーからの信頼を確実に築いています。カラーバリエーションが豊富なことも影響し、リピーターも増え、さらなる人気を集めています。

【熱中症対策としての重要性】

今年の夏は、特に熱中症対策が求められる季節です。「ふりふり冷感タオルシリーズ」は、暑さから身を守り、効率的に体温を下げるための必須アイテムです。特に屋外での長時間の活動が多くなるこれからの季節には、冷感タオルやポンチョが頼りになります。すぐに冷却効果を感じられ、快適に過ごせるため、テーマパーク、スポーツ観戦の必需品として注目されています。

BELLEMOND（ベルモンド）は「心地よい」製品の商品開発と販売を行っている国内メーカーです。

商品企画から販売までを自社で行うことにより、高品質の製品を開発・販売しています。

お客様の満足度を第一に考え、アフターサポートも充実。安心してご利用いただけるサービスを提供しています。

