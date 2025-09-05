ÎáÏÂ7Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¡¡²óÅú¤Ï¡Ö¥Í¥Ã¥È¤ò¤»¤ó¤¿¤¯¡ª¡ª¡×¡Ú¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡Û
ÂçÄÅ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜ»Ô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·¼È¯ÉÊ¡ÊÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
10·î1Æü¤ò´üÆü¤È¤¹¤ëËÜÄ´ºº¤Ï¡¢9·î20Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢³ÆÀ¤ÂÓ¤ËÄ´ººÉ¼¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ³Î¤«¤Ä±ß³ê¤ÊÄ´ºº¤Î¼Â»Ü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÅúÎ¨¤Î¸þ¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²óÄ´ºº¡ÊÎáÏÂ2Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ»Ô¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÅúÎ¨¤ÏÌó42%¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²óÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï50%¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥ÛÅù¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÅú¤ÎÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·¼È¯ÉÊ¤Ï¡¢ÀöÂõ¥Í¥Ã¥È¤Ë¡Ö¡É¥Í¥Ã¥È¡É¤ò¤»¤ó¤¿¤¯¡ÊÀöÂõ¡Ë¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤òµºÜ¤·¤¿¥Á¥é¥·¤òÆ±Éõ¤·¡¢¤è¤ê´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¥Í¥Ã¥È²óÅú¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
"¥Í¥Ã¥È"¤ò"¤»¤ó¤¿¤¯¡ª¡ª"ÀöÂõ¥Í¥Ã¥È
ÇÛÉÛ¿ô
¡¡Ìó4,000¸Ä
ÇÛÉÛÆü»þ¡¦¾ì½ê
¡¡9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ～15»þ¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÁÂçÄÅµþ¡Ê¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÆóËÜ¾¾1-1¡Ë¡¡DÃó¼Ö¾ì
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¸òÄÌ°ÂÁ´¥Õ¥§¥¢
¡¡9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ～15»þ¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÁÂçÄÅµþ¡ÊÆ±¾å¡Ë¡¡¤µ¤ó¤«¤¯¤Ò¤í¤Ð¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Õ¥§¥¢2025
¡¡9·î23Æü¡Ê½Ë¡Ë11»þ～17»þ¡ÊÇÛÉÛ¤Ï14»þ°Ê¹ß¤òÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥©¥ì¥ªÂçÄÅ°ìÎ¤»³¡Ê¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô°ìÎ¤»³7ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡Ë¡¡¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡§¹ñÀªÄ´ºº¥¹¥Þ¥Û²óÅú±þ±ç¥¤¥Ù¥ó¥Èー¥¹¥Þ¥Û¤«¤ó¤¿¤ó¤ä¤Ç¡ª¹ñÀªÄ´ºº¡ªー
¡¡9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë7»þ～9»þ¡¡JRÀÐ»³±Ø¡¦JRÀ¥ÅÄ±Ø
¡¡9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë7»þ～9»þ¡¡JRÂçÄÅ±Ø¡¦JRÁ·½ê±Ø
¡¡9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë7»þ～9»þ¡¡JRÂçÄÅµþ±Ø¡¦JR·øÅÄ±Ø