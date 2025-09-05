乗って、弾いて、回して体感！ 「FNTC SNOWBOARDS RIDE ＆ FEEL DEMO」全国開催
ウインクレル株式会社（本社：神奈川県横浜市）は、スノーボードブランド「FNTC SNOWBOARDS」の最新モデルを体感できるスペシャルイベント「RIDE ＆ FEEL DEMO」を、2025年9月～11月末に全国の参加店舗で開催いたします。本イベントでは、スノーマット「トリックスノー」を使用し、雪上の滑りや感覚をオフシーズンでもリアルに体験できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329045&id=bodyimage1】
■イベント概要
期間：2025年9月～11月末（予定）
場所：全国の参加店舗（順次公開予定）
対象：初心者～上級者までどなたでも参加可能
内容：スノーマット上で最新25-26モデルのFNTCボードを体感
日程によって瀧澤憲一らFNTCライダーによるアドバイスを一部会場で実施予定
試乗ボード：FNTC SNOWBOARDS 25-26モデル
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329045&id=bodyimage2】
■注意事項
※お試しいただけるのは店頭にあるFNTCの25-26NewModel試乗ボードに限ります。予めご了承ください。
※各会場により試乗可能なボードが異なる場合がございます。詳細は各店舗にご確認ください。
※当日はお持ちのブーツ、ビンディングをお持ちください。DRAKE ビンディング、NORTHWAVEブーツの試乗用を用意しておりますがサイズに限りがあります。（レディース23cm,24cm、メンズ26cm,27cm予定）
※参加は無料ですが、参加いただける人数には限りがございます。
※イベントでの怪我や事故は、お客様ご自身の自己責任となりますことを、あらかじめご了承いただいた上でご参加ください。
※受付方法や実施時間など詳細については実施店舗にご確認ください。
■トリックスノーについて
スノートレーニング専用人工芝「トリックスノー」を使用。特殊ブラシによりエッジワークやトリックの感覚を分かりやすく体験可能。オフシーズンでもグラトリやカービングの練習に最適です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329045&id=bodyimage3】
■開催スケジュール（９月分一部）
9/13～15：ムラサキスポーツ イオンモール白山店（ライダーなし）
9/20～21：ムラサキスポーツ キャナルシティ博多店（瀧澤憲一）
9/26～28：ムラサキスポーツ イオンモール岡崎店（ライダーなし）
※開催店舗は随時追加してます。最新情報は公式サイトをご確認ください。
▼FNTC SNOWBOARDS公式サイト
https://sports-w.com/brands/fntc/
▼FNTC SNOWBOARDS公式 Instagram
https://www.instagram.com/fntc_snowboard/
＜お問合せ＞
cs@sports-w.com
▼ウインクレル株式会社
明治18年（1885年）に横浜で創業したドイツ系商社。1981年にスポーツ部門を設立し、ヨット、ウインドサーフィン、スノーボードの輸入を開始しました。 現在は神戸にも拠点を持ち、スノーボード、ロードバイク、マウンテンバイク、トライアスロン関連の高品質な14ブランドの製品をヨーロッパおよび北米から輸入し、日本全国に販売する事業を展開しています。
140年にわたる海外との取引経験を最大限に活用し、高機能かつハイデザインのプロダクトを日本へ紹介しています。
配信元企業：ウインクレル株式会社
