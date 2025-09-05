【後編】世代別！女性600人が語る飲食店デザインの評価ポイントとは？（店舗デザインマッチングサイト『EMEAO！』調べ）
https://emeao.jp/guide/officedesign/officedesign-knowlege/post-49673/ 店舗デザイン業者を紹介するエミーオが世代別飲食店の理想を調査
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329041&id=bodyimage1】
少子高齢化やライフスタイルの多様化が進む中、世代ごとに求められる店舗デザインやサービスは大きく異なっています。特に女性の間では、清潔感や安心感を重視する層から、特別感やSNS映えを好む層まで、さまざまな価値観が反映されており、その違いは店舗づくりにおいて重要な要素となっています。
そこで、店舗デザインのマッチングサイト『エミーオ（https://emeao.jp/guide/officedesign/officedesign-knowlege/post-49673/ ）』は、20代から70代以上の女性600名を対象にアンケートを実施しました。
世代ごとにどのような店舗デザインが支持され、女性たちがどの要素に安心感や居心地の良さを感じるのか、外観や内装の評価ポイントをはじめ、「入りにくい」と感じる特徴や、「シェアしたくなる」と思わせる店舗の特徴について、具体的なデータをもとに明らかにします。
飲食店の出店や改装時に、幅広い世代の女性に選ばれる空間づくりに役立つヒントを提供できることを願い、調査結果をお届けします。
▼ 調査概要
調査1：『入ってみたい！』と感じる飲食店の外観
◆ 世代別に見る女性の安心感重視傾向
◆ 入りやすさを重視する若年層とシニア層の女性
◆ デザイン性よりも実用性を重視する女性の傾向
調査2：『心地よい』と感じる飲食店の内装は？
◆ ゆったりと過ごせる座席配置が最重視
◆ 静かで落ち着いた環境が高年層に支持
◆ 清潔感は全世代で共通の基準
◆ インテリアやデザイン性は補足的な要素
◆ 照明やSNS映えの関心は全体的に控えめ
調査3：『入りにくい』と感じてしまう特徴
◆『店内が見えにくい』と不安感につながる
◆『清潔感』や『明るさ』への意識
◆『常連客』や『価格の不透明さ』がハードルに
◆ デザイン性の「過剰さ」も敬遠される
調査4： シェアしたくなる飲食店の内装
◆ 居心地の良さと長時間過ごせる快適さが重要
◆ ナチュラルで落ち着いた雰囲気が人気
◆ シンプルで洗練された空間も高評価
◆ SNS映えや個性は限定的な支持
◆ 非日常感は若年層に寄る傾向
まとめ： 世代別に見る、飲食店の外観・内装が与える印象の違い
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000329038/
調査結果3：飲食店で『入りにくい』と感じる特徴は？※複数回答可（注3）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329041&id=bodyimage2】
（注3） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、飲食店で入りにくいと感じる特徴をより明確に把握できるようにしています。
◆『店内が見えにくい』と不安感につながる
「店内が外から見えにくく、雰囲気が分からない」は50・60代51％、30・40代47％、70代以上40％と特に中高年層で高い割合を示しました。
外からの視認性は「安心して入れるかどうか」を左右する大きな要素であり、初めての店に対する心理的なハードルを下げる上で重要なポイントになっています。
◆『清潔感』や『明るさ』への意識
「看板や外観が古く、清潔感がない」は30・40代27％、50・60代26％、70代以上23％と比較的高く、特に働き盛り世代からの指摘が目立ちました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329041&id=bodyimage1】
調査結果3：飲食店で『入りにくい』と感じる特徴は？※複数回答可（注3）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329041&id=bodyimage2】
（注3） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は2つまでに制限しています。これにより、飲食店で入りにくいと感じる特徴をより明確に把握できるようにしています。
◆『店内が見えにくい』と不安感につながる
「店内が外から見えにくく、雰囲気が分からない」は50・60代51％、30・40代47％、70代以上40％と特に中高年層で高い割合を示しました。
外からの視認性は「安心して入れるかどうか」を左右する大きな要素であり、初めての店に対する心理的なハードルを下げる上で重要なポイントになっています。
◆『清潔感』や『明るさ』への意識
「看板や外観が古く、清潔感がない」は30・40代27％、50・60代26％、70代以上23％と比較的高く、特に働き盛り世代からの指摘が目立ちました。