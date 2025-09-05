ゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』イベント「無極宇宙大戦 後編～月は海に沈んだか～」本日開催！

アイディアファクトリー株式会社

スマートフォン向けゲームアプリ『ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-』にて、イベント「無極宇宙大戦 後編～月は海に沈んだか～」を本日開始いたしました。

■イベント「無極宇宙大戦 後編～月は海に沈んだか～」

開催期間：2025年9月5日（金）17:00～2025年9月16日（火）10:59

三郎、寂雷、獄が食事をしていた中華料理店に、違法マイクの売人・籠釣瓶が突入してくる。

銃兎、理鶯、幻太郎、帝統に加え3人も籠釣瓶を追いかけ、

追い詰めたところで突如、宇宙船が現れた――！

宇宙へ逃げる籠釣瓶。入れ替わるように現れたキャロット・ライク・アンダーネーム・オブ・ジャスティス15世、通称キャロット殿下。

月を治める一族である殿下は、敵対するザクロス星人を倒してほしいと頼む。

一同は月を救うため、ヒプノシスマイクを携え、宇宙へと飛び出した――！

選ばれし騎士たちの宇宙物語がここに始まる！

イベントでは、楽曲をプレイしてイベントptやイベントアイテムを集め、書き下ろしのイベントストーリーや「SSR【萬屋であり騎士】山田三郎」をはじめとした豪華報酬を獲得することができます。SSR【萬屋であり騎士】山田三郎は、イベントチケット(緑)を手に入れ「無極宇宙大戦 後編～月は海に沈んだか～ 報酬BOX Gコレクト」を回すことでも手に入れることが可能です。詳細については、アプリ内のお知らせをご確認ください。

■無極宇宙大戦 後編～月は海に沈んだか～ Gコレクト

▲SSR【萬屋であり騎士】山田三郎

開催期間：2025年9月5日（金）17:00～2025年9月16日（火）10:59

イベント期間中に同時開催されている「無極宇宙大戦 後編～月は海に沈んだか～ Gコレクト」では、「SSR【医師であり騎士】神宮寺寂雷」「SSR【弁護士であり騎士】天国獄」の2点がイベントの特効カードとして登場します。

▲SSR【医師であり騎士】神宮寺寂雷▲SSR【弁護士であり騎士】天国獄

その他、イベント限定報酬カード「SSR【萬屋であり騎士】山田三郎」や「山田 三郎」「神宮寺 寂雷」「天国 獄」の既存カードなどにもイベントpt獲得量やイベントアイテム獲得数がUPする特効が付与されているのでぜひデッキに組み込んでプレイしてみてください。イベントの特効カードについての詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

■無極宇宙大戦 後編～月は海に沈んだか～ ログインボーナス

開催期間：2025年9月5日（金）17:00～2025年9月16日（火）10:59

イベント開催にあわせて、「無極宇宙大戦 後編～月は海に沈んだか～ ログインボーナス」を開催します。

期間中にアプリにログインすると、イベントが進めやすくなる「ライズドリンクEX+」「オートプレイカセット」などのアイテムを獲得することができます。

■September オオサカ Gコレクト

開催期間：2025年9月1日（月）00:00～2025年9月30日（火）23:59

「SSR【in the silence】白膠木簓」「SSR【in the silence】躑躅森盧笙」「SSR【in the silence】天谷奴零」を獲得することができるGコレクトを開催しています。

■その他のキャンペーン

▲SSR【in the silence】白膠木簓▲SSR【in the silence】躑躅森盧笙▲SSR【in the silence】天谷奴零

▽ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 8th ANNIVERSARY 記念キャンペーン

開催期間：2025年9月2日（火）00:00～2025年9月9日（火）23:59

原作プロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」の8周年を記念したキャンペーンを開催いたします。8周年を記念して、ストリーミング配信が開始された楽曲「絆 +」をKILLER SCRATCH!!にも追加！その他にも、ビンゴミッションや7日間のログインで800ジェムなどを獲得できるログインボーナス、記念アイテムセットの販売を実施しています。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

▽SUDDEN SCRATCH!!～シンジュク:クラブ～

開催期間：2025年9月3日（水）00:00～2025年9月9日（火）23:59

イベント期間中、KILLER SCRATCH!!をプレイするとライズ消費量に応じた確率でSUDDEN SCRATCH!!が発生します。SUDDEN SCRATCH!!をプレイすると、通常の報酬アイテムの他、限定アイテム「SUDDENコイン」を獲得することができます。「SUDDENコイン」を集めることで、「A.R.B remix」楽曲やレイズキー、シンジュク・ディビジョンのデコステッカーに使えるブースターなどと交換することが可能です。また、ストーリーカード「SSR【Live it up】神宮寺寂雷」が上限解放され、最大9枚まで獲得できます。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

▽ストーリーカードキャンペーン～盧笙・獄～

開催期間：2025年8月23日（土）00:00～2025年9月5日（金）23:59

新ストーリーカード「SSR【Workout】躑躅森盧笙」と「SSR【Workout】天国獄」を獲得することができるGコレクトを開催しています。Gコレクトはジェムのほか、専用チケット「ストーリーGコレチケット(vol.1)」各種を使うことでも回すことができ、ビンゴミッションとログインボーナスで最大150回分のチケットを獲得できます。

※「ストーリーGコレチケット(vol.1)」各種を所持している場合、開催期間が終了しても本Gコレクトを回すことが可能です。

▽コイン獲得量ボーナスキャンペーン

開催期間：2025年8月28日（木）00:00～2025年9月8日（月）23:59

「スキルスターマテリアル:SSR」など豪華アイテムと交換できる限定コイン交換をはじめ、ビンゴミッションやログインボーナス、KILLER SCRATCH!!をプレイした際のコイン獲得量が2倍になるキャンペーンなどを開催しています。詳細はアプリ内お知らせをご確認ください。

【アプリダウンロードURL】

[App Store]

https://apps.apple.com/jp/app/id1498895008/

[Google Play]

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ideafplus.hypnosismicarb

[Amazonアプリストア]

https://www.amazon.co.jp/dp/B085N9PVVK

※各ストア内で検索する場合「ヒプノシスマイク -A.R.B-」と入力してください。

【ゲーム概要】

タイトル：ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-（オルタナティブラップバトル）

対応プラットフォーム：iOS / Android / Amazon Appstore

サービス開始： 2020年3月26日（木）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金型）

公式サイトURL：https://hypnosismicarb.com/

公式SNS：【ゲーム】ヒプノシスマイク -A.R.B- https://x.com/hypnosismic_arb

配信元/開発運営：株式会社アイディアファクトリープラス

権利表記：(C)IDEA FACTORY / ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-製作委員会

※「ヒプノシスマイク -Alternative Rap Battle-」は、音楽原作キャラクターラッププロジェクト「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」を原作とするゲームアプリです。

※「株式会社アイディアファクトリープラス」（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）は、アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）と株式会社オルトプラス（代表取締役CEO：石井 武／本社：東京都豊島区）との合弁会社です。

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。