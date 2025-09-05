【ココロを贈る 名入れギフトOkulu】氷嚢にも水筒にもなる新発想！名入れギフトOkuluから、「ひんやりアニマル STICOL 2in1ボトル」を新たに販売しました

株式会社MIYABI

例年なら少しずつ秋風を感じられるはずの9月。しかし近年では30度を超える真夏日が続き、残暑という言葉では片づけられない厳しい暑さが全国的に広がっています。気象庁の発表によると、9月でも熱中症による救急搬送は決して少なくなく、秋口までしっかりと暑さ対策をすることが推奨されています。

こうした背景から、夏の必需品と思われていた「冷感グッズ」や「保冷アイテム」への需要が、9月以降も衰えにくい傾向にあります。まだまだ続く残暑を快適に、そしておしゃれに過ごしたい方に向けて、名入れギフトの専門店「Okulu」が新たに提案するのが、冷やせて飲める2Way仕様の「STICOL 2in1ボトル」 です。

ひんやりアニマル STICOL 2in1ボトル

当店専属イラストレーター書き下ろし。

肌に当てて冷やして、飲んでクールダウン。

癒やしデザインで暑い毎日を乗り切ろう！

冷やす×飲める。便利さを凝縮した2Wayボトル

「STICOL 2in1ボトル」は、一見するとスリムな水筒のようですが、その最大の特長は「氷嚢」としても「水筒」としても使える点にあります。

氷嚢として使う場合は、中に水を入れて凍らせるだけ。持ち歩けば、外出先でも首元や手首などを直接冷やすことができ、体温上昇を和らげてくれます。

すぐに使いたい場合は、氷を入れてキャップを閉めるだけ。外出先で購入した飲み物を注げば、キンと冷えたドリンクを楽しめます。ペットボトルのままではすぐにぬるくなってしまう飲み物も、ボトルを使うことで最後まで爽快に飲めるのです。

「冷やす」と「飲む」を1本でまかなえるスマートさは、荷物を少なくしたいミニマル派にぴったり。これまで別々に持ち歩いていたアイテムを1本に集約できることで、使い勝手の良さが際立ちます。

名入れ×ひんやりアニマルデザインで特別感を演出

ひんやり可愛いアニマルデザインと、お名前をレーザー彫刻

「STICOL 2in1」ボトルは、ただの実用品にとどまりません。Okuluでは、名入れ彫刻サービスに対応。ボトル表面に名前を刻むことができるので、自分専用のアイテムとして愛着が湧くだけでなく、ギフトとして贈った際も“特別感のあるプレゼント”に仕上がります。

アニマル好きな当店専属イラストレーターによるオリジナルデザイン

さらに、当店オリジナルの「ひんやりアニマル」デザインを全12種類ご用意しました。

・シロクマ

・イルカ

・シマエナガ

・ラッコ

・アザラシ

・ペンギン

・サメ

・マンボウ

・イヌ

・ネコ

・ウサギ

水辺に暮らす涼しげな生き物から、ペットで人気の定番アニマルまで。

いずれも、見るだけでほっと癒されるイラストをラインナップ。

カラーは5色展開で、落ち着いたトーンから明るい色まで揃っているため、性別や年代を問わず幅広く選べます。

自分使いにおすすめのシーン

「まだまだ暑い」と感じている方にこそ使っていただきたいのが、このSTICOL 2in1ボトル。日常のあらゆる場面で活躍します。

通勤・通学

朝夕でも蒸し暑い日が続く9月。通勤や通学で汗をかいたときに首元を冷やしたり、冷たい飲み物でリフレッシュできるのは大きな魅力です。

オフィスや在宅ワーク

エアコンの効きが悪いときや、集中力が切れたときに首元をひんやり。デスクに置いておけば、冷たい飲み物をすぐに楽しめます。

ペットの散歩

犬の散歩など、短時間でも体温が上がりやすいシーンで活躍。人にもペットにも優しいひと工夫になります。

アウトドアや運動会

秋はスポーツやレジャーイベントが増える季節。屋外での観戦や活動中に「冷やす」と「飲む」を両立できるのは便利です。

ギフトシーンに広がる可能性

「STICOL 2in1ボトル」は、自分使いだけでなく ギフトとしての魅力 も豊富です。

敬老の日ギフトに

「まだまだ元気でいてね」という気持ちを込めて、外出や散歩が好きなおじいちゃん・おばあちゃんに。暑さ対策の実用品でありながら、名入れと可愛いアニマルデザインで心のこもった贈り物になります。

誕生日やちょっとしたプレゼントに

シンプルで使いやすいデザインなので、年代を問わず贈りやすいのも魅力。名前入りなら「自分のために選んでくれたんだ」と特別感が伝わります。

お揃いギフトとして

夫婦や親子、友人同士で同じデザイン・色違いを揃えれば、毎日がちょっと楽しくなる“おそろいアイテム”に。

残暑を快適に、ギフトにも。STICOL 2in1ボトル

9月以降も続く厳しい暑さ。そんな残暑を快適に過ごすために、そして大切な人の健康を気遣うギフトとして、STICOL 2in1ボトルはぴったりのアイテムです。

「冷やせる」＋「飲める」の2Way仕様に加え、名入れとアニマルデザインで特別感をプラス。使う人の毎日を少し楽しく、快適にしてくれるはずです。

ココロを贈る 名入れギフトOkuluは、あなたと、あなたの大切な方が、名入れギフトを通じて心で繋がる、そんな温かな想いを込めて名付けたブランドです。

贈る方も、贈られる方も、そして私たちも、みんなが笑顔になれるお店でありたい。

その想いを大切に、一つひとつ丁寧に、心を込めたギフトをお届けしています。

誕生日、結婚祝い、出産祝い、入学・卒業祝い、退職祝い――

人生のさまざまな節目や日常のちょっとした「ありがとう」に、

名入れギフトが、世界にひとつだけの「特別な贈り物」として、記憶に残る瞬間を演出できることを願っています。

これからも「名入れギフトOkulu」は、人の気持ちをまっすぐに繋ぐ、心温まるギフトショップを目指してまいります。

