被災地に公園を寄贈するマッシュグループのチャリティイベント「MASH PARK PROJECT」11/7(金)・8(土)に第9回目の開催決定！

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュホールディングス(本社：東京都千代田区麹町／代表取締役社長：近藤広幸、以下マッシュグループ)は2025年11月7日(金)・11月8日(土)の2日間、本社にて第9回目となる参加型チャリティイベント「MASH PARK PROJECT（マッシュパークプロジェクト）」を開催いたします。当イベントは、「子どもたちに最高の笑顔を届ける」をコンセプトとし、イベント売上をもとに被災地に公園を寄贈するプロジェクトです。イベントでは物販や飲食ブースに加え、各種ワークショップも開催し、家族連れやご友人同士でワクワクできるコンテンツをご用意しております。イベント内容の詳細は順次ご案内してまいります。

東日本大震災を機に、被災地に笑顔を届けたいという想いから始まった当プロジェクト。

第9回目の開催となる今回も、ここでしか食べられないおいしくて楽しいフードやお得なファッション＆コスメアイテム販売に加え、笑顔あふれるライブパフォーマンスやワークショップなどのプログラムが開催され、小さなお子様から大人までご家族みんなで1日中お楽しみいただけます。



なお、物販フロア・飲食ブースでは売り上げの一部を寄附金とし、被災地に公園をつくる建設費に充てさせていただきます。

アーティスト 齋藤 志保氏の3作品をメインビジュアルに起用

マッシュグループでは、ハンディキャップを持つアーティストの方々の作品を、オフィスの内装やブランドの広告・制作物のビジュアル等に起用しております。豊かな感性や自由で大胆な発想、繊細な表現力など、個々の作品が持つ唯一無二のエネルギーをより多くの方に届けることを目指し、本イベントでも作品の起用を決定しました。

第9回となる今回のMASH PARK PROJECTでは、メインビジュアルにパラアーティストの齋藤志保氏の3作品「バグ―」「コウモリ」「アヒル」を起用。会場内のパネルや、来場者全員にお渡しするエコバッグなど、随所で作品をお楽しみいただけます。

優しいカラーと繊細なタッチの3作品を中心に、MASH PARK PROJECTの会場をハッピーなカラーで彩ります。

「バグ―」「アヒル」「コウモリ」

パラアーティスト 齋藤 志保（サイトウシホ）氏 プロフィール

1990年生まれ。滋賀県在住。2011年から「やまなみ工房」に所属。

作品制作に取り組み始めたのは2014年頃からである。活動当初は、布にペイントしバッグ等の商品制作に携わっていたが、自ら絵画制作に意欲を見せ現在の活動が定着する。モチーフとなる物は生物や植物、好きな食べ物等様々で、始めに下描きを終えるとイメージに合う色で着色、その後は点描技法でゆっくりと模様を施してゆく。完成した作品はまるでアボリジニのロックアートに似た神秘に満ちた形に表現されていく。

開催概要

■開催日

2025年11月7日(金) 13:00～19:00

2025年11月8日(土) 11:00～18:00



■場所

株式会社マッシュホールディングス1階・2階・3階

（所在地：東京都千代田区麹町5-7-1 麹町ダイビル）



■入場チャリティパス

発売日：9月17日(水)12:00(正午)

チャリティ金額：800円（税込）

※ECデパートメントストア「USAGI ONLINE」およびマッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」にて販売

※チケットの売上は全額チャリティとして公園の建設費に充当いたします。



■公式ウェブサイト

https://mashgroup.jp/mashparkproject/

会場内でお楽しみいただけるコンテンツのご紹介

マッシュグループのファッション・ビューティーブランドが勢揃いのお買い物フロアでは、MASH PARK PROJECTでしか購入できないオリジナルTシャツの他、スペシャルプライスのアイテム、先行発売の商品を取り揃えております。

また、マッシュグループのフードブランドからは、思わず笑顔になるとびきりのスペシャルメニューが2日間限定で登場。お料理はワンコインからのラインアップで、気軽にお楽しみいただけます。

楽しく遊びながら感性を養えるプレイルームでは、魔法使いや絵描きアーティストによるパフォーマンスやワークショップがお楽しみいただける他、１Fのメインステージではお笑いライブやDJタイムなど、大人も子どもも楽しめる時間をご提供いたします。

※会場内には授乳室をご用意しております。※画像はすべて2024年開催時のものです。

※イベント内容は変更する可能性がございます。

※イベントには取材および撮影が入る可能性がございます。

MASH PARK PROJECTについて

被災地へ向けて、「子どもたちに最高の笑顔を届ける」をコンセプトに、たくさんのアイデアが詰まった世界でたったひとつの公園をプレゼントするプロジェクト。本社で開催するチャリティイベントによって得られた収益すべてに対し、完全な透明性をもってマッシュパークの建設費に充てさせていただきます。

2021年8月には、当プロジェクトが手掛ける公園第1号として、東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県牡鹿郡女川町に「MASH PARK ONAGAWA」を寄贈しました。

【 前回（2024年開催時）および累計実績 】

動員人数：約1,900名

2024年チャリティ金額：7,300,000円

累計チャリティ総額：111,601,068円 (※2025年8月末現在）

MASH PARK ONAGAWAについて

2021年8月19日（木）、宮城県牡鹿郡女川町にMASH PARK PROJECTによる寄附金を元に建設する公園第1号として「MASH PARK ONAGAWA（マッシュパーク 女川）」がオープンしました。開園から4年が経過し、公園では日々多くの子どもたちが自由な発想で遊び、地域の人々にとっての憩いの場となっています。

■MASH PARK ONAGAWA公式ウェブサイト

https://www.mash-holdings.com/mashparkproject/mp_onagawa.html