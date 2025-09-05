バクラク、「出張経費精算」をテーマにした交通広告を実施。関東・関西で9/30まで

株式会社LayerX

すべての経済活動のデジタル化を目指す株式会社LayerX（東京都中央区、代表取締役CEO 福島良典、以下「LayerX」）は、業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」シリーズにおいて、お盆明けで出張が増加するタイミングに合わせて、「出張経費精算」をテーマにした交通広告を2025年9月30日（火）まで実施します。

https://bakuraku.jp/

背景・狙い

夏季休暇明けの9月は、多くの企業で出張件数が大幅に増加する時期です。出張経費精算は一般的に企業の経費精算全体の大部分を占めており、出張件数の増加に伴い、従業員の金銭的負担や申請・承認といった作業工数が膨れ上がり、会社全体の業務負担増加につながります。

バクラクは最先端のAI技術を活用することで、これらの課題を解決します。AIエージェントによる領収書の自動読み取り、社内規定に応じた出張手当の自動計算、カード利用明細との自動連携など、従来手作業で行っていた煩雑な出張経費精算業務を大幅に効率化。申請者の入力工数を最大75%削減し、承認者の確認作業もスムーズにすることで、企業全体の生産性向上を実現しています。

本広告キャンペーンは、こうした出張経費精算の課題を抱える企業担当者に向けて、バクラクが提供するAIを活用した出張経費精算の効率化ソリューションを訴求することを目的としています。

広告掲載先・内容

掲載先- 電車内デジタルサイネージ（JR東日本・JR西日本・東京メトロ）- 駅・街頭のデジタル屋外広告（DOOH）- タクシー車内モニター（TOKYOPRIME）配信動画

【出張精算編】バクラク経費精算

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=DR0JJJhP2nE ]

複数枚の領収書をまとめてアップロードし、AIが自動でデータ化する様子を実際の操作画面で紹介。手入力ゼロの経費精算体験をご覧いただけます。

【決済制限で配りやすい法人カード】バクラクビジネスカード

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ETcSAODcc4U ]

経費精算で課題となる「社員立替の増加」や「法人カードの不正利用」。 バクラクビジネスカードは、500以上の利用先指定で不正を防ぎ、経費管理を効率化します。

実際の導入事例

実際にバクラクを導入した企業では、出張経費精算における大幅な効率化を実現しています。リソルホールディングス株式会社では、請求書処理工数を65%削減し、従来必要だった手入力やメール送付がなくなることで、業務の工数・紙の量ともに50%以下に削減されました。

導入事例の詳細： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000036528.html

バクラクについて

バクラクは、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理などの業務を効率化するAIクラウドサービスです。最先端のAIを組み込むことで、手入力や紙の管理などの業務から解放し、従業員一人ひとりがコア業務に集中できる新しい働き方を創造します。中小企業から大企業まで、15,000社を超えるお客様の働きやすい環境づくりと事業成長を支援しています。

https://bakuraku.jp/

バクラク経費精算について

バクラク経費精算は、手入力ゼロのAI経費精算システムです。複数のレシートや領収書を一括アップロードできる領収書読取特化AI-OCR、汎用ワークフロー機能を用いた稟議との紐付けなど経費精算でやるべきことがスムーズになります。

https://bakuraku.jp/expense

バクラクビジネスカードとは

利用する“前後”の業務もラクになる、法人向けAIビジネスカード。明細照合・仕訳を自動化し、内部統制や証憑管理も効率化します。小口現金を削減し、支払い～経費精算のフローがなめらかになることで、経理担当はもちろん従業員もバクラクに。即日追加発行、与信枠5億円以上の実績あり、カードごとの金額指定も可能で安心。

https://bakuraku.jp/card

株式会社LayerX概要

LayerXは「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げ、SaaS+Fintechを軸に、AIを中心としたソフトウェア体験を社会実装するスタートアップです。法人支出管理や人的資源管理などの業務効率化AIクラウドサービス「バクラク」を中心に、デジタルネイティブなアセットマネジメント会社を目指す合弁会社「三井物産デジタル・アセットマネジメント」、大規模言語モデル（LLM）関連技術を活用し企業や行政における業務効率化・データ活用を支援する「AI・LLM事業」などを開発・運営しています。

設立: 2018年8月

代表者: 代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地: 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト: https://layerx.co.jp/

採用サイト: https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ: https://layerx.co.jp/contact

事業サイト：

・バクラク：https://bakuraku.jp/

・Ai Workforce：https://getaiworkforce.com

・三井物産デジタル・アセットマネジメント：https://corp.mitsui-x.com/

・オルタナ（ALTERNA）：https://alterna-z.com/