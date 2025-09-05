匠新作成「WAIC＋WRC 2025特集レポート」完全版公開！

ジャンシン・ジャパン株式会社

2025年夏、上海と北京で開催された WAIC（世界人工知能大会） と WRC（世界ロボット大会）。いずれも過去最大規模となり、中国AIとロボット産業の勢いを象徴するイベントとなりました。

本レポートでは、WAICにおけるAI最新トレンドに加え、WRCで注目を集めたヒューマノイドロボットをはじめとする「エンボディドAI」の動きを徹底分析。

AIとロボティクスが交差し、加速する中国テクノロジーの“今”を網羅的にまとめています。

この度のレポートは、内容をお試しいただける簡易版（無料）をご用意しております。まずは簡易版をご覧いただき、ご関心がございましたら完全版のご購読をご検討ください。

簡易版レポートをダウンロード :https://www.takumi.ltd/25waic-free-dl

１.【WAIC2025特集レポート完全版】 （約55ページ）

- WAIC 2025の基本情報とその分析（全閲覧可）- WAIC 2025の展示概要とそのポイント（全閲覧可）- WAIC 2025から見る中国AI最新トレンド（全閲覧可）- ジャンシン（匠新）選定 WAIC 2025の注目企業（NEW！）- ジャンシン（匠新）企画「WAIC LEX」

レポート価格：55,000円（税込）

２.【WAIC＋WRC2025 特集レポート完全版】（約75ページ）

WAIC2025 特集レポート 完全版の内容に加えて、以下の内容をご覧いただけます。

- WRC 2025 基本情報とその分析（NEW！）- WRC 2025から見る中国最新ロボット＋αトレンド（NEW！）

レポート価格：66,000円（税込）

さらに、レポートをご購入いただいた方には、弊社アナリストによるレポートのQ&Aセッション（オンライン）も実施予定！詳細はレポート購入後のメールにてご案内致します。

ご興味をお持ちの方は、ぜひ下記のボタンをクリックしてご覧ください。皆さまのビジネスを考えるうえでの一助となれば幸いです。

詳細・レポート購入はこちらから :https://www.takumi.ltd/report-2025waic