デウス エクス マキナ 25秋冬 最新コレクション、公式オンラインストア＆直営店で展開
デウス エクス マキナ（DEUS Ex Machina）の2025年秋冬コレクションが、オンラインと原宿店をはじめ、直営店・正規取扱店にて展開中。
日常に馴染みながらも個性を際立たせ、自由なスピリットを纏いたいすべての人に向けたラインナップです。
ブランドが誇る洗練されたデザインと機能美が融合し、ストリートカルチャーに新しい風を吹き込みます。
今回のコレクションでは、着る人のライフスタイルや感性に寄り添いながらも、個性や存在感を引き立てるアイテムを多数ラインナップ。
最新キービジュアルや動画も公開中で、ブランドの世界観を存分に体感できます。
最新コレクションを見る :
https://jp.deuscustoms.com/collections/new-arrival
最新コレクションを見る :
https://jp.deuscustoms.com/collections/new-arrival
MENS :
https://jp.deuscustoms.com/collections/apparel
WOMENS :
https://jp.deuscustoms.com/collections/ladies
展開場所
デウス エクス マキナ 原宿店、公式オンライン、直営店、正規取扱店にて展開中。
最新情報はこちら :
https://jp.deuscustoms.com/
直営店情報
Deus Ex Machina 原宿 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目32－5 Bprスクエア神宮前1 1F & 2F 電話番号 03-6447- 4949
営業時間
1F cafe 9:00-20:00
2F Shop 11:00-20:00
Deus Ex Machina 浅草 〒131-0033 東京都墨田区向島 1-2-8 東京ミズマチ ウェストゾーン 電話番号 03-6284-1749
営業時間 11:00 - 19:00(フード&ドリンクL.O.18:30)
毎週火曜日定休 ※9/23 (火) 秋分の日 (祝日)は 営業いたします
Deus Ex Machina ハラカド 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-31-21 東急プラザ原宿 ハラカド 2F 電話番号 03-6805-0749
営業時間 11:00 - 21:00
【Deus Ex Machina デウス エクス マキナ 公式 アカウント】
直営店 https://jp.deuscustoms.com/pages/store-list
Online Store https://jp.deuscustoms.com/
Deus Japan Instagram @deusexmachina.jp https://www.instagram.com/deusexmachina.jp/
Deus Cafe Instagram @deuscafe_tokyo https://www.instagram.com/deuscafe_tokyo/
LINE @deus_ex_machina https://lin.ee/KfSOR0M
X @deus_japan https://twitter.com/deus_japan
ブランド紹介
ラテン語で「機械仕掛けの神」を意味するDeus Ex Machina デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生したカルチャーブランド。サーフィン、モーターサイクル、アート、音楽、ファッションが融合し、「クリエイティビティな文化を讃える」というブランド哲学のもと、世界中に熱狂的なファンを持つ。
アパレルや物販にとどまらず、カフェを併設した独自のスタイルで、その土地の文化や人を巻き込みながら「ライフスタイル」を表現。現在では世界12カ国の旗艦店より、それぞれの地域に根ざした独自のカルチャーが発信されている。