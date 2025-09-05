「リフォーム＆リノベーションサロン梅田」9月20日（土）阪急「大阪梅田駅」直上の阪急ターミナルビル8階に開設します

阪急阪神不動産株式会社

阪急阪神不動産株式会社では、お客様の理想の住まいを具体的にイメージできるように、これまでのリフォーム・リノベーションで蓄積してきた知識と技術を結集した「リフォーム＆リノベーションサロン梅田（以下、本サロン）」を9月20日（土）、阪急ターミナルビル8階に開設します。

コロナ禍を経て、在宅勤務などが普及したことから家にいる時間が増え、住まいへの関心が高まるなか、リフォームやリノベーションへのニーズが力強さを増しています。また、住まいに対する価値観が多様化し、「デザイン性」を重視したリノベーションを行うことで、理想の居住空間を実現させて「暮らしの価値を高めたい」という考えを数多くお聞きするようになりました。ただその一方で「自分がこうしたい、こんなデザインにしたいと、思い描くイメージをうまく表現できない」や「数多くの素材を自分で選ぶのが難しい」といったお客様の声が多く寄せられているのが現状です。

こうした背景から本サロンでは、「想像力が膨らむ空間」と「素材選びを愉しむ時間」をテーマに掲げ、お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添いながら、暮らしの価値を高めるためのリノベーションプランをご提案します。具体的には、壁や床の仕上げにおいても、塗装やクロス、タイルといった素材によるイメージの違いを比較ができるほか、造作家具類の仕上げなども実際にご覧いただけるところが特徴の一つです。本サロン内で展示している様々な施工事例や素材にお客様ご自身で見て、触れて、比べて、体感してゆくなかで、明確にイメージを膨らませていくことが可能です。

本サロンの詳細は、次のとおりです。

■本サロンの詳細について

「想像力が膨らむ空間」と「素材選びを愉しむ時間」をテーマに、リフォームやリノベーションのプランをご提案する展示エリアと打ち合わせルームを設置しています。

●充実した素材サンプルの展示エリア

クロスやタイルなど、様々な素材サンプルを厳選して展示しています。実際の質感や色味を比較して検討いただくことで、納得のいく素材を選ぶことができます。

●ウォークインクローゼット（WIC）の展示エリア

ハイクラス・クローゼットシステムを展示し、その高い収納力や使い勝手、デザインなど、リノベーション後の具体的なクローゼットプランをイメージしやすくなっており、お客様のライフスタイルにあわせた最適な収納のご提案が可能です。

●快適なお打ち合わせ空間

落ち着いた色調と選び抜いた上質なインテリアで構成された、広々とした打合せルームを設けています。気に入ったサンプルを広げながら、お客様の理想の住まいについて、じっくりとお打ち合わせを行うことができる空間です。

●専属スタッフによるきめ細やかなご提案

専属スタッフが、お客様一人ひとりのご要望やご予算、ライフスタイルを丁寧にお伺いし、お客様に寄り添いながら理想の住まいづくりへと近づくように、豊富な知識と実績に基づく最適なリノベーションプランをご提案します。

■本サロンの概要

［名称］リフォーム＆リノベーションサロン梅田

［所在地］阪急ターミナルビル8階（大阪府大阪市北区芝田1丁目1―4）

［交通］阪急「大阪梅田駅」直結

［開設日］9月20日（土）

［営業時間］10:00～18:00

［定休日］水曜日・日曜日 ※年末年始・お盆・ゴールデンウイークなどは別途休業の場合あり

［主な設備］WIC展示エリア、各種素材サンプル展示コーナー、打ち合わせルーム など

■当社がリノベーションした施工事例

阪急阪神不動産株式会社 https://www.hhp.co.jp/

リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/800acc5c184ab7e543065a29d001d7524b4dd82c.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1