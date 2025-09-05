風力発電設備のヘルスモニタリング技術の研究開発を通じ点検技術の安全性向上及び技術を活用した産業振興に関する三者連携協定について

NTT東日本株式会社

NTT東日本株式会社 秋田支店（支店長：澤村 誉、以下 「NTT東日本」）は、秋田県(知事 鈴木 健太 以下、「秋田県」）と国立大学法人秋田大学（学長 南谷 佳弘、以下「秋田大学」）と連携し、風力発電設備のヘルスモニタリング技術の研究開発を通じて、地域産業の振興及び学術的知見の深化を目的とした産学官連携に関する協定を締結します。

1. 本取り組みの背景と目的

NTTグループは、ドローン技術を活用した風力発電設備の点検において、世界初となる「無停止点検技術」の実証を行い、再生可能エネルギーの運用において、設備の安全性や効率性の向上につながる技術確立に取り組んできました（※1）。

2050年カーボンニュートラル実現や日本国内のエネルギー自給率向上を見据え、本協定を通じて、風力発電に対する保守運用技術の確立に向けた検討を推進します。

また、秋田県を実証フィールドとし、ドローンを活用した保守点検技術などのノウハウ創出に取り組み、将来的には、保守点検技術の商用化に加え、秋田県産業技術センターとの連携による県内他産業への展開を目指します。

（※1）世界初、風力発電の風車を無停止点検可能とする技術の実証実験を開始 | ニュースリリース | NTT(https://group.ntt/jp/newsrelease/2023/05/15/230515a.html)

2. 連携事項と各者役割

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1212_1_5185fe21314e3ae7f9951185afb04bc1.jpg?v=202509050456 ]

3. 協定式

日 時 ：2025年9月5日(金) 14：10～15：00

会 場 ：秋田県庁 正庁舎2階 プレゼンテーションルーム

出席者 ：秋田県知事 鈴木 健太

国立大学法人秋田大学長 南谷 佳弘

ＮＴＴ東日本株式会社秋田支店長 澤村 誉

内 容 ：調印式,プレゼンテーション,質疑対応