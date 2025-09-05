Hisense、IFA 2025で「AIが変える生活（AI Your Life）」革命を発表

ベルリン、2025年9月5日 /PRNewswire/ -- グローバル家電・家電業界をリードするブランドであるHisenseは、IFA 2025において「生活向けAI（AI Your Life）」をテーマに、AI搭載のイノベーションをフル・ラインナップで披露します。没入感あふれるエンターテインメントやシネマ級の鮮やかな映像体験から、直感的なホーム・ライフ、気候に配慮したウェルビーイングまで、Hisenseは、AIがあらゆる場面をシームレスでパーソナライズされたインタラクティブな体験へと変革する方法を紹介します。

AIが変えるビジョン（AI Your Vision）：すべてのフレームが生き生きと躍動する場所

Hisenseは、没入型ホーム・エンターテインメント向けに設計された最先端ディスプレイ技術を大々的に取り上げます。RGB-MiniLED TV 116インチUXは、深い黒、鮮やかな色彩、最大8,000ニットのピーク輝度を実現します。細部にまでこだわる映画鑑賞やスポーツ観戦に最適です。RGB-MiniLED技術の創始者として、Hisenseは精密な赤・緑・青のミニLED制御がいかにしてリアルで鮮明な映像を映し出すかを実演します。さらに、MicroLEDの技術革新、AI搭載テレビ、AI駆動サウンド・ソリューションが可能性を拡大します。これにより、リビング・ルームはゲーム・ゾーン、eスポーツ・アリーナ、デジタル・アート・ギャラリーなど、人々が共に瞬間を共有できる空間へと変貌します。



The RGB-MiniLED TV 116" UX



AIが変えるシネマ（AI Your Cinema）：大画面、無限の体験

自宅で映画館の興奮を味わいたい方へ、HisenseはTriChroma Laser Cinema L9Qを発表します。最大200インチの投影が可能で、明るい空間でも性能を発揮するIMAX Enhancedをサポートします。Laser Mini Projector C2 Ultraは、最大300インチの投影と超低遅延で汎用性をさらに拡大します。空いた壁をゲーム・アリーナに変えたり、週末の映画ナイトを開催するのに最適です。レーザー駆動の鮮明さと携帯性で、あらゆる空間がエンターテインメントの舞台に変わります。

AIが変える住まい（AI Your Home）：日常を、よりスマートに

Hisenseは、デザインと知能を融合した家電で、AIを日常のルーティンに統合します。PureFlat Smart Series冷蔵庫は21インチインタラクティブ・スクリーンを搭載し、キッチンのハブとして機能します。Kitchen AIで献立を計画し、VIDAAでライブ・ゲームをストリーミングし、AI生成アートを投稿することも可能です。ConnectLife AIプラットフォームを通じてデビューするConnectLife AI Agentは、AI Cooking AgentとAI Laundry Agentを支え、家庭のエネルギー最適化、家事の効率化、そしてよりコネクテッドで効率的、かつ創造的な生活を実現します。料理のインスピレーションからストレスフリーな洗濯まで、日常のルーティンが生まれ変わります。



ConnectLife AI agent



AIが変える空調（AI Your Air）：あなたを理解する快適さ

「Red Dot賞：デザイン・コンセプト（Red Dot Award: Design Concept）」を受賞したU8 S Proエアコンは、知性と快適性を融合させます。HI-SENSOR人感検知、18コマンド対応のAI音声アシスタント、空気清浄のためのHI-NANOイオン・システムにより、一日を通してユーザのニーズに適応します。ドットマトリクス・ディスプレイが個性を添え、Coanda気流や90°ルーバー回転機能により、均一で風を感じさせない冷却を実現します。家庭を超え、Hisenseの専門技術はスマート・ビル、エネルギー管理、自動車空調システムへと広がり、より安全でスマート、持続可能なモビリティに貢献します。

IFA 2025では、Hisenseは画期的なイノベーションを発表するだけでなく、AIが人間のニーズを理解し、予測し、応答する未来像を共有します。RGB-MiniLEDおよびレーザー・ディスプレイ技術におけるリーダーシップと、次世代スマート・ホームおよび空調ソリューションを融合させることで、Hisenseは人々がより自由で快適、そして自信に満ちた生活を送ることを支援し、家庭内外のあらゆる瞬間を自らのものとするお手伝いをします。

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、160以上の国と地域で事業を展開する、家電製品およびコンシューマー・エレクトロニクス分野のグローバル・リーダーで、高品質なマルチメディア製品、家電製品、そしてインテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ市場において、2023年から2025年上半期にかけて世界第1位のシェアを誇っています。Hisenseは、FIFAクラブワールドカップ2025（FIFA Club World Cup 2025™）の初の公式パートナーとして、世界中の観客とつながることをサポートするグローバルなスポーツ・パートナーシップに積極的に取り組んでいます。

