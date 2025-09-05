こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
劇団☆新感線45周年興行・秋冬公演記念特番「劇団☆新感線45年の軌跡と挑戦！」
劇団☆新感線４５年の軌跡と挑戦！」2025/09/06(土) 14:30～15:30
2025年9月6日（土）午後2時30分から、ABCテレビ（関西ローカル）にて、特別番組「劇団☆新感線45年の軌跡と挑戦！」が放送されます。この番組は、劇団☆新感線の45周年を記念した秋冬公演「チャンピオンまつり いのうえ歌舞伎『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』」の魅力を掘り下げる60分番組です 。
豪華キャストが大集合！
番組には、劇団の看板俳優である古田新太さんをはじめ、豪華ゲスト、小池栄子さん、早乙女太一さん、向井理さんもスタジオに登場し、主宰・演出のいのうえひでのりさんとともに、公演への想いを語ります 。
番組の見どころ
『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』秘話！何故「芝居に情熱を傾ける演劇人」を描く作品が45周年記念作品に選ばれたのか？小池栄子さんが起用されたのか？演出のいのうえひでのりさんと座付き作家中島かずきさんが明らかにします。
知られざるエピソードが満載！
秘蔵映像とともに劇団☆新感線の歴史を振り返りながら、人気劇団へと成長した秘密を徹底解剖します 。また、大阪時代を知るメンバーである橋本じゅんさん、高田聖子さん、粟根まことさん、羽野晶紀さん、橋本さとしさんが座談会形式のインタビューで、懐かしいエピソードを披露。クイズ形式でスタジオ出演者に出題し、秘話が明らかになります 。
豪華ゲストの心境に迫る
小池栄子さん、早乙女太一さん、向井理さんが初めて劇団☆新感線の舞台に参加した当時の心境や、今回のオファーを受けた時の気持ちを告白 。また、本作のテーマである「お芝居に情熱を傾ける演劇人」にちなみ、4人がプライベートで情熱を傾けているものについても語ります 。
古田新太さんに1日密着！ 看板俳優・古田新太さんの稽古場に密着取材を敢行 。稽古場での劇団員の様子、秘密の小道具部屋や、稽古後の飲み会の様子など、普段は見ることのできない舞台の裏側をたっぷりと紹介します 。
番組限定の先行販売も！
完売必至の人気公演、「いのうえ歌舞伎『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』」の番組特別先行販売も実施されます 。「劇団☆新感線45年の軌跡と挑戦！」は、ファンの方はもちろん、初めて新感線の舞台を観る方にも楽しめる内容となっています。放送終了後は、TVerでの見逃し配信も行われます 。
2025年9月6日（土）午後2時30分から、ABCテレビ（関西ローカル）にて、特別番組「劇団☆新感線45年の軌跡と挑戦！」が放送されます。この番組は、劇団☆新感線の45周年を記念した秋冬公演「チャンピオンまつり いのうえ歌舞伎『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』」の魅力を掘り下げる60分番組です 。
豪華キャストが大集合！
番組には、劇団の看板俳優である古田新太さんをはじめ、豪華ゲスト、小池栄子さん、早乙女太一さん、向井理さんもスタジオに登場し、主宰・演出のいのうえひでのりさんとともに、公演への想いを語ります 。
番組の見どころ
『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』秘話！何故「芝居に情熱を傾ける演劇人」を描く作品が45周年記念作品に選ばれたのか？小池栄子さんが起用されたのか？演出のいのうえひでのりさんと座付き作家中島かずきさんが明らかにします。
知られざるエピソードが満載！
秘蔵映像とともに劇団☆新感線の歴史を振り返りながら、人気劇団へと成長した秘密を徹底解剖します 。また、大阪時代を知るメンバーである橋本じゅんさん、高田聖子さん、粟根まことさん、羽野晶紀さん、橋本さとしさんが座談会形式のインタビューで、懐かしいエピソードを披露。クイズ形式でスタジオ出演者に出題し、秘話が明らかになります 。
豪華ゲストの心境に迫る
小池栄子さん、早乙女太一さん、向井理さんが初めて劇団☆新感線の舞台に参加した当時の心境や、今回のオファーを受けた時の気持ちを告白 。また、本作のテーマである「お芝居に情熱を傾ける演劇人」にちなみ、4人がプライベートで情熱を傾けているものについても語ります 。
古田新太さんに1日密着！ 看板俳優・古田新太さんの稽古場に密着取材を敢行 。稽古場での劇団員の様子、秘密の小道具部屋や、稽古後の飲み会の様子など、普段は見ることのできない舞台の裏側をたっぷりと紹介します 。
番組限定の先行販売も！
完売必至の人気公演、「いのうえ歌舞伎『爆烈忠臣蔵～桜吹雪 THUNDERSTRUCK』」の番組特別先行販売も実施されます 。「劇団☆新感線45年の軌跡と挑戦！」は、ファンの方はもちろん、初めて新感線の舞台を観る方にも楽しめる内容となっています。放送終了後は、TVerでの見逃し配信も行われます 。