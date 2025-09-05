こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
賃貸住宅フェア2025in東京に出展します
関西ペイント株式会社（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役社長：毛利 訓士）は、2025年9月17日（水）・18日（木）に東京ビッグサイトで開催される「賃貸住宅フェア2025in東京」に出展いたします。
本展示では、賃貸住宅の原状回復の新提案として注目される「クロスカラーリングサービス」の実演紹介に加え、屋根・外壁用の「遮熱塗料」の展示も行います。
「クロスカラーリングサービス」は、壁紙を剥がさずに塗装で美しく再生する新しい原状回復手法です。専用塗料・専用道具・専用工法を組み合わせることで、施工コストや工期の短縮が実現可能なため、管理会社・オーナーはもちろん、施工者にもメリットのあるサービスです。また、産業廃棄物やCO₂排出量の削減に寄与し、賃貸住宅分野で注目されるSDGsの考え方にもつながります。会場では、実際の施工例を用いた実演を通じて、仕上がりの美しさや施工の手軽さをご覧いただけます。
さらに、猛暑が続く昨今、室内環境の改善や空調設備のエネルギー消費量削減に貢献する「遮熱塗料」も展示いたします。通常塗料との温度上昇の違いを比較した温度比較模型の展示により、その効果を視覚的にご確認いただけます。
■ 賃貸住宅フェア2025in東京 開催概要
日時 ：2025年9月17日（水）、18日（木） 10時～17時
場所 ：東京ビッグサイト 南展示棟1・2ホール（東京都江東区有明3-11-1）
ブース番号 ：E1-04
入場 ：事前予約制（無料）
登録ページ https://zenchin-fair.com/2025/tokyo/visiter
主催 ：全国賃貸住宅新聞社・地主と家主
同時開催 ：リフォーム産業フェア、第3回空き家活用サミット、テナント・土地活用展2025
■ 実演会のご案内
会場では、下記の時間帯にクロスカラーリングサービスの施工実演を開催します。飛散の少なさ等の施工性、また、実際の仕上がりをご確認いただけます。
9月17日（水）：11時30分 / 13時 / 15時
9月18日（木）：11時30分 / 13時
実演会ご案内チラシ：https://asset.kansai.co.jp/uploads/2025/09/DEMO.pdf
■ 関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【お客さまからのお問い合わせ先】
関西ペイントブラーノ株式会社
E-mail：kpburano@als.kansai.co.jp
【報道関係者からのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（水島）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp
本展示では、賃貸住宅の原状回復の新提案として注目される「クロスカラーリングサービス」の実演紹介に加え、屋根・外壁用の「遮熱塗料」の展示も行います。
「クロスカラーリングサービス」は、壁紙を剥がさずに塗装で美しく再生する新しい原状回復手法です。専用塗料・専用道具・専用工法を組み合わせることで、施工コストや工期の短縮が実現可能なため、管理会社・オーナーはもちろん、施工者にもメリットのあるサービスです。また、産業廃棄物やCO₂排出量の削減に寄与し、賃貸住宅分野で注目されるSDGsの考え方にもつながります。会場では、実際の施工例を用いた実演を通じて、仕上がりの美しさや施工の手軽さをご覧いただけます。
さらに、猛暑が続く昨今、室内環境の改善や空調設備のエネルギー消費量削減に貢献する「遮熱塗料」も展示いたします。通常塗料との温度上昇の違いを比較した温度比較模型の展示により、その効果を視覚的にご確認いただけます。
■ 賃貸住宅フェア2025in東京 開催概要
日時 ：2025年9月17日（水）、18日（木） 10時～17時
場所 ：東京ビッグサイト 南展示棟1・2ホール（東京都江東区有明3-11-1）
ブース番号 ：E1-04
入場 ：事前予約制（無料）
登録ページ https://zenchin-fair.com/2025/tokyo/visiter
主催 ：全国賃貸住宅新聞社・地主と家主
同時開催 ：リフォーム産業フェア、第3回空き家活用サミット、テナント・土地活用展2025
■ 実演会のご案内
会場では、下記の時間帯にクロスカラーリングサービスの施工実演を開催します。飛散の少なさ等の施工性、また、実際の仕上がりをご確認いただけます。
9月17日（水）：11時30分 / 13時 / 15時
9月18日（木）：11時30分 / 13時
実演会ご案内チラシ：https://asset.kansai.co.jp/uploads/2025/09/DEMO.pdf
■ 関西ペイントについて
関西ペイントは、1918年の創業以来、100年以上にわたり塗料や塗料事業で培った技術を提供してきました。2030年をターゲットとした「塗料で人を幸せにする」というビジョンのもと、人に役立つ素晴らしい塗料を世界中の人々に届け、関西ペイントグループに関わる人々を豊かにすることを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
【お客さまからのお問い合わせ先】
関西ペイントブラーノ株式会社
E-mail：kpburano@als.kansai.co.jp
【報道関係者からのお問い合わせ先】
関西ペイント株式会社 経営企画本部 IR・広報部（水島）
E-mail：koho@als.kansai.co.jp