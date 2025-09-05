FOD が独占配信！『マイ・ユース（My Youth）』 ９月５日（金） 日韓同日配信放送 本日23時35分スタート

日本では FOD が独占配信！



ソン・ジュンギ×チョン・ウヒ Ｗ主演！ 韓国トップ俳優と実力派女優が描く青春ロマンス作品

『マイ・ユース（My Youth）』 ９月５日（金） 日韓同日配信放送 本日23時35分スタート https://fod.fujitv.co.jp/title/80m9 （FOD配信ページ）





フジテレビが運営する動画配信サービスFODは、韓国のトップスターであるソン・ジュンギとチョン・ウヒが共演する今年大注目のドラマ『マイ・ユース（My Youth）』を、本日９月５日（金）23時35分より、国内独占で日韓同日配信スタートします。





（C）HighZium studio



（C）BlitzwayEntertainment

ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』は、自身を取り巻くトラブルをきっかけにつらい青春時代を過ごした主人公が、初恋の人との再会を経て、葛藤や躊躇を抱えながらも、恋愛も人生も少しずつ前に進もうとする姿を描いています。きっと多くの方が経験したことがある淡い恋の思い出とリンクするでしょう。温かさの中に、どこかギュッと心が痛む切なさを秘めた、共感性の高いストーリーです。

８月29日（金）には、主演のソン・ジュンギ＆チョン・ウヒを迎えた配信直前イベントを開催。主演のソン・ジュンギ＆チョン・ウヒが西武新宿PePe前広場にサプライズ登壇すると、真夏の新宿に2,000人のファンが駆け付けるなど、配信前から大きな注目が集まりました。

なお、日本でのFOD独占配信を記念し、現在新大久保エリアではドラマの世界観を街を歩きながら間近で感じられるストリートジャックを実施中です。視界いっぱいに広がるポスターや映像をお楽しみいただけます。

いよいよスタートする第１話では、かつては子役として活躍していたものの、現在はフローリストとしての人生を歩むヘ（ソン・ジュンギ）が高校時代の同級生・ジェヨン（チョン・ウヒ）と再会し、二人の運命が動き出します。長い年月を経て再び顔を合わせた二人の物語を、ぜひ配信でご覧ください。





【ストーリー】

かつて子役俳優として名を馳せたものの、ある出来事をきっかけに芸能界を去ることを余儀なくされ、現在は小説家として活動する傍らフラワーショップで働くソンウ・ヘ（ソン・ジュンギ） 。つらく苦しい青春時代を過ごしたヘは、高校時代を共にした初恋の人ソン・ジェヨン（チョン・ウヒ）の突然の訪問により十年以上の時を経て再会を果たします。再会の嬉しさもつかの間、ヘはジェヨンの訪問の理由がエンターテイメント企業で働く彼女の仕事の昇進のためであることを知り苦い思いをしますが、それでもジェヨンに協力することから再び二人の歯車が回り始めます。

【１話あらすじ】

かつては子役として活躍していたものの、現在はフローリストとしての人生を歩むヘ（ソン・ジュンギ）。

ある日、自身の花屋の前を行き来する高校時代の同級生・ジェヨン（チョン・ウヒ）と再会する。

かつては裕福な家のお嬢様だった彼女も、今ではすっかり没落し、フィルエンターテインメントのチーム長として働く一社員に。

担当俳優テリン（イ・ジュミョン）のバラエティ番組進出のため、彼女はヘのもとを訪れたのだった。

長い年月を経て再び顔を合わせた二人。果たしてその再会は、懐かしさと共に温かい挨拶を交わせるものとなるのだろうか――。





『マイ・ユース（My Youth）』

（C） SLL Joongang Co.,Ltd all rights reserved.

◇ 『マイ・ユース（My Youth）』概要

■タイトル： 『マイ・ユース（My Youth）』（全12話）

■配 信： ９月５日（金）23時35分よりFODにて国内独占配信開始

以降、毎週金曜日最新話配信

※配信日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。

■出 演： ソン・ジュンギ / チョン・ウヒ ほか

■スタッフ： 演出：イ・サンヨプ

脚本：パク・シヒョン

■U R L： https://fod.fujitv.co.jp/title/80m9 （配信ページ）

◇ ドラマ『マイ・ユース（My Youth）』配信記念 新大久保エリア ストリートジャック 概要





＜大型屋外ボードのポスター掲出＞

JR新大久保駅前交差点周辺から大久保通り・イケメン通りにかけて、計６か所の大型屋外ボードにドラマポスターを掲出。

ビジュアルは全６種。いずれも本編の印象的な場面を切り取ったデザイン。

【掲出場所】

１．秋山ビル（東京都新宿区大久保１-15-15）

２．アーバンステージ大久保（東京都新宿区大久保１-15-10）

３．三軒屋ビル 南面（東京都新宿区百人町２-３-23）

４．三軒屋ビル 西面（東京都新宿区百人町２-３-23）

５．三軒屋ビル 東面（東京都新宿区百人町２-３-23）

６．フォーラム新大久保ビル​（東京都新宿区百人町１-７-16）

※建物へのお問い合わせはお控えください。

【掲出期間】

2025年８月25日（月）～９月７日（日）

＜商店街の街路灯ポスターフラッグ掲出＞

JR新大久保駅から明治通りまでの約600メートルに広がる新大久保商店街で、55本の街路灯に全４種のドラマポスターをフラッグとして掲出。

【掲出期間】

2025年８月25日（月）～９月７日（日）

＜シンクロビジョンでのスポット放映＞

大久保通り交差点に設置された２面のシンクロビジョンで、最新予告映像を放映します。街を行き交う方々の目に鮮やかな映像で作品の魅力をお届け。

※映像は常時放映ではなく、他広告の合間に一定間隔で放映。

【掲出場所】

左：新大久保アンニョンビジョン（東京都新宿区百人町２-３-23）

右：新大久保駅前ビジョン（東京都新宿区百人町１-７-15）

※建物へのお問い合わせはお控えください。

【掲出期間】

2025年８月25日（月）～９月７日（日）

同映像は川崎駅内THE KAWASAKI VISIONでも放映中

【掲出場所】

川崎駅北口通路 THE KAWASAKI VISION

【掲出期間】

2025年９月１日（月）～９月15日（月）

＜新大久保「韓国横丁」コラボ＆『マイ・ユース』ビジュアル入り限定FODプレミアム無料クーポン配布＞

新大久保「韓国横丁」の飲食店10店舗では、『マイ・ユース』オリジナルTシャツを着用したスタッフが接客します。また、ご利用のお客様には『マイ・ユース』ビジュアル入り限定FODプレミアム無料クーポンを配布予定です。是非この機会にFODプレミアムで『マイ・ユース』をご視聴ください。

※FODプレミアム無料クーポンの記載内容等について、各店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。店舗情報は韓国横丁公式サイト等をご確認ください。

【対象店舗】

・新大久保「韓国横丁」 （東京都新宿区大久保２-19-１ セントラル大久保１F、２F）

チュンヒャンジョン／マポ豚足／COREANバル シャンパンマニア／チキン屋／漢江の奇跡／海鮮ポチャ ヨスバンバダ／ホンデポチャ／シンサドン ホランイ ホルモン／第一食堂／上海ポチャ

公式HP：https://kankokuyokocho.com/

【対象期間】

T シャツ着用期間：2025年８月25日（月）～９月24日（水）

FODプレミアム無料クーポン配布期間：2025年８月29日（金）～９月24日（水） ※なくなり次第終了

◇ FOD 概要

「FOD」とはフジテレビが運営する公式の動画・電子書籍配信サービスです。「FODプレミアム」では、ドラマ・アニメ・バラエティ・映画など最新作から過去の名作まで100,000本以上の対象作品が月額976円(税込)で見放題（※キャンペーン適用の場合には別途キャンペーン価格をご確認ください）。また、200誌以上の雑誌も特典で読み放題となります。さらに漫画など電子書籍も700,000冊以上の豊富なラインナップからお楽しみいただけます。会員登録不要の「FOD 見逃し無料」では、人気テレビ番組を放送後期間限定で配信。無料で気軽にご利用いただけます。テレビ局ならではのエンターテインメント体験を提供しています。

■U R L： https://fod.fujitv.co.jp/