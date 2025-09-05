【JPIセミナー】「スポーツ庁が示す ”スポーツの成長産業化” への新たな道筋」9月17日(水)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、スポーツ庁 参事官（民間スポーツ担当） 吉屋 拓之 氏を招聘し、スポーツ庁が示す「スポーツの成長産業化」への新たな道筋について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17558(https://www.jpi.co.jp/seminar/17558?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

スポーツのビジネス化、デジタルを活用した新たなサービスの可能性等

スポーツ庁が示す「スポーツの成長産業化」への新たな道筋

〔開催日時〕

2025年09月17日(水) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

スポーツ庁

参事官（民間スポーツ担当）

吉屋 拓之 氏

〔講義概要〕

スポーツ庁では、スポーツ市場規模15兆円の達成に向けて、これまでスポーツコンプレックスの推進や、スポーツホスピタリティの推進、スポーツオープンイノベーションの促進など、スポーツの成長産業化に向けた様々な取組を行ってきた。

今回の講演では、これまでの取組の紹介にとどまらず、スポーツの「公益性」を担保しつつ、スポーツビジネスとして資金を循環させるためのスポーツの楽しみ方、価値向上の必要性や、スポーツを産業としてみたときに、従来のリアルの世界とは別の形で、デジタルを活用したサービス提供の可能性など、スポーツ庁として今後検討していきたい論点について議論したい。

〔講義項目〕

1．講演

(1) イントロダクション

(2) 公益性とビジネス

１. 従来のスポーツにおける「公益性」

２. スポーツのビジネス化（公益性とビジネスのバランス）

(3) リアルとデジタルの融合

１. 従来のリアルの世界におけるスポーツ

２. デジタルを活用した新たなサービスの可能性（eスポーツ等）

(4) 今後に向けた検討・まとめ

2．関連質疑応答

3．名刺交換・交流会

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,870円（税込）

特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

