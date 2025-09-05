【JPIセミナー】「スポーツ庁が示す ”スポーツの成長産業化” への新たな道筋」9月17日(水)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、スポーツ庁　参事官（民間スポーツ担当）　吉屋　拓之 氏を招聘し、スポーツ庁が示す「スポーツの成長産業化」への新たな道筋について詳説いただくセミナーを開催します。





〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17558(https://www.jpi.co.jp/seminar/17558?utm_source=prtimes)


〔タイトル〕

スポーツのビジネス化、デジタルを活用した新たなサービスの可能性等


スポーツ庁が示す「スポーツの成長産業化」への新たな道筋


〔開催日時〕

2025年09月17日(水) 09:30 - 11:30


※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。


〔講師〕

スポーツ庁


参事官（民間スポーツ担当）


吉屋　拓之 氏


〔講義概要〕

スポーツ庁では、スポーツ市場規模15兆円の達成に向けて、これまでスポーツコンプレックスの推進や、スポーツホスピタリティの推進、スポーツオープンイノベーションの促進など、スポーツの成長産業化に向けた様々な取組を行ってきた。


今回の講演では、これまでの取組の紹介にとどまらず、スポーツの「公益性」を担保しつつ、スポーツビジネスとして資金を循環させるためのスポーツの楽しみ方、価値向上の必要性や、スポーツを産業としてみたときに、従来のリアルの世界とは別の形で、デジタルを活用したサービス提供の可能性など、スポーツ庁として今後検討していきたい論点について議論したい。


〔講義項目〕

1．講演


　(1) イントロダクション


　(2) 公益性とビジネス


　　１. 従来のスポーツにおける「公益性」


　　２. スポーツのビジネス化（公益性とビジネスのバランス）


　(3) リアルとデジタルの融合


　　１. 従来のリアルの世界におけるスポーツ


　　２. デジタルを活用した新たなサービスの可能性（eスポーツ等）


　(4) 今後に向けた検討・まとめ


2．関連質疑応答


3．名刺交換・交流会


通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。


〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。


〔受講料〕

1名：37,870円（税込）


特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）


※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）


　但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。


