ガスタービンの世界市場調査レポート:成長、収益、メーカー収入、販売、市場動向2025~2031年
ガスタービンは燃料と空気の混合気を燃焼させ、高温高圧ガスで回転機構を駆動し動力を生み出す複雑高度な熱機関である。基本構成は燃焼室、圧縮機、タービンブレードからなり、材料技術では耐高温合金やセラミック系複合材料による高効率化が進展している。モジュール化設計が進むことで、小規模発電所向けから大型プラントまで柔軟に対応可能であり、信頼性や設置環境適応性という観点で差別化されている。
ガスタービンは、発電・航空・産業用機械といった複数の分野において中核的役割を果たしており、特に再生可能エネルギーとの組み合わせによるハイブリッド運用や、水素・アンモニア混焼など新燃料対応技術との融合によって、エネルギー転換時代におけるその存在感が再評価されている。大型発電設備への適用はもとより、分散型エネルギーシステムやピークカット用途としての導入も進んでおり、用途拡張性の観点からも注目を集めている。
LP Information調査チームの最新レポート「グローバルガスタービン市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中におけるCAGR（年平均成長率）は8.0%に達し、2031年までにグローバルガスタービン市場の規模は301.5億米ドルに到達すると見込まれている。この成長見通しは、従来の火力発電設備の更新需要に加え、CO?排出削減を意識した新型機種への切り替え需要が世界各地で顕在化していることを示している。
このように、ガスタービンは従来のエネルギー供給基盤の延長線上にあるだけでなく、将来の脱炭素社会に向けた「つなぎ技術」としての役割も担っており、その産業的位置付けは一層強固なものとなりつつある。
図. ガスタービン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329022&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329022&id=bodyimage2】
図. 世界のガスタービン市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガスタービンの世界的な主要製造業者には、GE Vernova、Siemens Energy、MHPSなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約72.0%の市場シェアを持っていた。
ガスタービンにおける競争優位性は、熱効率と信頼性の高さに基づく。Combined Cycle方式や先進材料の採用により、60％を超える熱効率を達成した装置も登場しており、寿命と運用コストの最適化が進む。また、水素対応タービンやCO?回収（CCS）との統合設計が進展しており、燃料変動や環境規制に対応する技術的アドバンテージが形成されている。
さらに、IoT・デジタルツインを活用した遠隔監視や予兆保全の導入によりメンテナンス効率が向上し、信頼性と稼働率のさらなる向上が可能となっている。このように、技術革新が連携と相乗しながら進むことで、ガスタービンは単なる発電機ではなく、エネルギー供給インフラを支える高度なシステムへと進化している。
ガスタービン産業は、再生エネルギーの発展とともに不可避となった“ピーク時電力供給”や“安定化”のための鍵技術である。特に、AI基地の大規模電力需要や産業高度化による工場稼働の即時制御、日本の製造業復興に必要なエネルギー安定性の確保といった文脈で、ガスタービンは戦略的な位置づけを占めるであろう。長期的には、燃料の多様化（天然ガスから水素・アンモニアへ）と燃料変換インフラとの統合により、機器そのものが「脱炭素型発電インターフェース」として進化していくと予測される。すなわち、ガスタービンはエネルギー転換期における産業基盤の根幹として、引き続き不可欠な戦略的装置である。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Heavy Duty Type
Light Duty Type
用途別セグメント：
Power Generation
Oil & Gas
Marine
Other
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
ガスタービンは、発電・航空・産業用機械といった複数の分野において中核的役割を果たしており、特に再生可能エネルギーとの組み合わせによるハイブリッド運用や、水素・アンモニア混焼など新燃料対応技術との融合によって、エネルギー転換時代におけるその存在感が再評価されている。大型発電設備への適用はもとより、分散型エネルギーシステムやピークカット用途としての導入も進んでおり、用途拡張性の観点からも注目を集めている。
LP Information調査チームの最新レポート「グローバルガスタービン市場の成長2025-2031」によると、2025年から2031年の予測期間中におけるCAGR（年平均成長率）は8.0%に達し、2031年までにグローバルガスタービン市場の規模は301.5億米ドルに到達すると見込まれている。この成長見通しは、従来の火力発電設備の更新需要に加え、CO?排出削減を意識した新型機種への切り替え需要が世界各地で顕在化していることを示している。
このように、ガスタービンは従来のエネルギー供給基盤の延長線上にあるだけでなく、将来の脱炭素社会に向けた「つなぎ技術」としての役割も担っており、その産業的位置付けは一層強固なものとなりつつある。
図. ガスタービン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329022&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329022&id=bodyimage2】
図. 世界のガスタービン市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガスタービンの世界的な主要製造業者には、GE Vernova、Siemens Energy、MHPSなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約72.0%の市場シェアを持っていた。
ガスタービンにおける競争優位性は、熱効率と信頼性の高さに基づく。Combined Cycle方式や先進材料の採用により、60％を超える熱効率を達成した装置も登場しており、寿命と運用コストの最適化が進む。また、水素対応タービンやCO?回収（CCS）との統合設計が進展しており、燃料変動や環境規制に対応する技術的アドバンテージが形成されている。
さらに、IoT・デジタルツインを活用した遠隔監視や予兆保全の導入によりメンテナンス効率が向上し、信頼性と稼働率のさらなる向上が可能となっている。このように、技術革新が連携と相乗しながら進むことで、ガスタービンは単なる発電機ではなく、エネルギー供給インフラを支える高度なシステムへと進化している。
ガスタービン産業は、再生エネルギーの発展とともに不可避となった“ピーク時電力供給”や“安定化”のための鍵技術である。特に、AI基地の大規模電力需要や産業高度化による工場稼働の即時制御、日本の製造業復興に必要なエネルギー安定性の確保といった文脈で、ガスタービンは戦略的な位置づけを占めるであろう。長期的には、燃料の多様化（天然ガスから水素・アンモニアへ）と燃料変換インフラとの統合により、機器そのものが「脱炭素型発電インターフェース」として進化していくと予測される。すなわち、ガスタービンはエネルギー転換期における産業基盤の根幹として、引き続き不可欠な戦略的装置である。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Heavy Duty Type
Light Duty Type
用途別セグメント：
Power Generation
Oil & Gas
Marine
Other
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
プレスリリース詳細へ