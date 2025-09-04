EMAKEDの水橋保寿堂製薬がオーラルケアに新参入！研磨剤フリーの歯磨きジェル「オーラリスタ」は歯みがきも舌磨きもマウスウォッシュも。１本完結型の新時代オーラルアイテムでおくち美容、はじまる。

水橋保寿堂製薬株式会社

水橋保寿堂製薬株式会社（本社：富山県／代表取締役：木下雄介）は、研磨剤・発泡剤などを含まない

歯みがきジェル”オーラリスタ”を2025年8月末より発売開始。

オーラルケアを根本から見直し、歯本来の白さと口内の健やかさを取り戻す、新しいカタチの口腔ケアを提案します。

■開発背景

理想のオーラルケアには、日中のケアが欠かせません。

なぜなら、私たちは日中の活動時間帯に一番お口を使っているからです。食べたり飲んだり、人と話したり…日中の活動で口腔内に汚れが溜まっていきますが、そのときに最もオーラルケアが疎かになりがち。

だからこそ外出先や、すき間時間でもシーンを選ばずサッと使えるような製品設計に注力しました。持ち運びしやすい大きさ、使いやすさ、そしてデザイン。女性も男性も使いやすいようにすることができれば、オーラルケアの質がグンと上げられるのではないか。それらを意識しながら開発を進めていきました。

私たちは、口内を綺麗にすることはもちろん、

長く使い続けるために、適切な歯のメンテナンスとして最高のものをつくりたい。

こだわり抜いて、カタチにしたのがこの“オーラリスタ”です。

■成分たったの６つのみ。ヒミツは”還元イオン水”

低刺激でも満足できる歯みがき体験を。

歯みがき粉として定番で使われるラウリル硫酸ナトリウムや研磨剤に頼らず、アルカリイオン水をジェル化したものを主成分として使用。低刺激にこだわりながらも、歯をしっかり磨ける仕様。

ジェル状の歯みがき剤は歯ブラシの働きをサポートし、ブラッシングで歯表面に付着した汚れを綺麗に落とします。

また、イオン水を主成分とすることで、舌磨きや、後述するマウスウォッシュとしての使用が可能に。

■朝晩の歯みがきはもちろん、外出先ではマウスウォッシュとして！

食事をした後や、口の中をリフレッシュしたいとき、人と会う前など。ふとした瞬間に口の中が気になるもの。

ケアしたいけど歯みがきはできないし…。そんな外出先のお悩みにも、オーラリスタは応えます。

口の中に２～３プッシュして歯や歯ぐき、舌になじませ、水でゆすぐだけ。口の中に溜まった食べかすや汚れをマウスウォッシュによって洗い流し、口内を清潔に保ちます。

気になる瞬間の1プッシュが、毎日の口腔洗浄習慣をサポートします。

■こだわりポイント

・1本完結。歯みがき・マウスウォッシュ・舌磨き、これ1本でトータルサポート。

・外出先でも持ち運びしやすいサイズ・デザイン

・成分６つのシンプル処方で、刺激が苦手な方もこまめなケアが可能。お子さまも気兼ねなく使える

＜製品情報＞

オーラリスタ クリアジェル ミント 30ml

オーラリスタ クリアジェル レモン 30ml

各1,540円(税込)

＜発売日＞

ロフト・メーカー公式ストアにて8月末から発売中

全国発売は10月より順次発売開始

＜販売店舗＞

メーカー公式通販、コンセプトショップ水橋保寿堂TOKYO77th(原宿)

全国のバラエティショップ、ドラッグストアなどにてお買い求めいただけます。

＜公式HP＞

https://mizu-ho.com/product/oralista

＜オフィシャルオンラインストア＞

https://shop2.484364.com/product/Oralista.html

■ 水橋保寿堂製薬について

水橋保寿堂製薬株式会社は、1948年（昭和23年）に富山県で創業し、医薬品・化粧品・健康食品の企画・開発・販売を行っている製薬会社です。創業以来77年にわたり、原料に徹底的にこだわった高品質な商品を提供し続けており、代表的商品のまつ毛美容液「EMAKED（エマーキット）」は多くのアワードで受賞しています。製薬会社として培ってきた知見を活かし、時代に求められる価値を見据えた商品開発を進めてまいります。

【会社概要】

・会社名 ：水橋保寿堂製薬株式会社

・代表者 ：木下 雄介

・所在地 ：富山県富山市宝町1丁目3-10

明治安田生命富山ビル 401

・設立 ：昭和23年12月29日

・事業内容：医薬品・医薬外部品・化粧品・健康食品の製造販売

・URL ：https://mizu-ho.com/