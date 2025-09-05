ジャパニーズホラーの原点、「幽霊図」が動き出す！「テーブル美術館」シリーズ第九弾「figma 円山応挙作 幽霊図」が登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリーイング」より、『figma 円山応挙作 幽霊図』を、現在ご案内中です。
■figma 円山応挙作 幽霊図
【製品情報】
□参考価格：8,250円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：フリーイング
【サイズ】全高：約150mm(ノンスケール)
【素材】ABS＆PVC
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型：石橋たつや(MIC)
製作協力：マックスファクトリー
販売協力：ユニオンクリエイティブ
だれもが知っているあの芸術作品が、figmaになって動き出す、それがテーブル美術館です。シリーズ第九弾は、江戸時代の人気絵師、円山応挙作の「幽霊図」(別名「反魂香図」)です。初めて描かれた「足の無い幽霊」とされる本作を、繊細な造形で立体化。また、一部パーツを差し替えることで、応挙が描いたさらにおどろおどろしい姿の「幽霊図」も再現可能。
美しさと恐ろしさ、そしてどこかユーモラスな幽霊絵の世界を、figmaで味わってください。
絵画作品の立体化にともない、専用の額縁パーツが付属。まるで絵画から飛び出したかのようなディスプレイが可能です。
絵画作品の立体化という新しい切り口を、様々な解釈でお楽しみください。
●スムーズ且つキチッと決まるfigmaオリジナル関節パーツで、さまざまなアクションポーズを再現。
●各部にクリアパーツを使用し、浮遊感と透明感を再現。
●2種類の頭部が付属し、まったく違った2つの表情を楽しむことが可能。
●表情豊かな手首パーツが付属。
●可動支柱付きのfigma専用台座の他に、絵画の背景パネルと専用額縁パーツが付属。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
