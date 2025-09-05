



ヨハネスブルグ、2025年9月5日 /PRNewswire/ -- 統合情報通信技術ソリューションの世界的リーディングプロバイダーであるZTE Corporation（0763.HK／000063.SZ）と、アフリカを代表する通信事業者であるMTNは、本日、世界初の5バンド遠隔無線ユニット（RRU）の商用展開に成功したことを発表しました。この成果は、南アフリカの西ケープ州で達成されたもので、世界の無線周波数技術における大きなブレークスルーを示すとともに、アフリカの通信産業の技術進化に強力な推進力を与えるものです。



ZTEとMTN、世界初の5バンドRRUを商用展開



アフリカ最大級かつ最先端の通信市場の一つである南アフリカは、6,000万人を超える人口を抱えており、MTNは国内全体で97％以上のLTE人口カバレッジを提供しています。この広範なネットワーク展開は、最も遠隔地に住む人々にまで高品質な通信サービスを提供するというMTNの取り組みを反映しています。

マルチバンドおよびマルチモジュールサービスへの需要が高まる中、通信事業者は消費電力、タワーへの負荷、限られた設置スペースといった課題に直面しており、これらはモバイルネットワークの進化を妨げる要因となり得ます。今回のMTNによる5バンドRRUの導入は、これらの課題に直接対応するものです。この革新的なソリューションは、ネットワーク性能を向上させ、エネルギー効率を高め、導入プロセスを簡素化することで、次世代接続のより迅速かつ持続可能な拡大を可能にします

モバイルサイトに新しい周波数帯を導入するには、新たなハードウェアに加え、追加のスペースと電力が必要となります。ZTE自社設計のチップセットを搭載した5バンドRRUは、MTN南アフリカの低帯域および中帯域（FDD）をすべて1つのコンパクトなユニットに統合しています。この統合により、タワー上のRAN無線周波数モジュールの数は50％削減され、機器重量は23％軽減、さらに風圧抵抗も18％低減されます。これらの最適化により、サイト建設が効率化され、導入の複雑さが軽減され、タワー上の貴重なスペースが確保されます。

さらに、ZTEの革新的なSuper-Nアンプアーキテクチャは、高密度に配置されたパワーアンプを活用し、オンデマンドでの起動機能を備えています。これにより、従来のドハーティアーキテクチャにおける効率面でのボトルネックを克服し、負荷の変動下でも高効率を維持します。その結果、サイト全体の消費電力を42.7％削減し、エネルギー効率（Wh/GB）を45.8％向上させるという顕著な成果を達成しました。これは、南アフリカがグリーンで低炭素な社会を構築することを支援するだけでなく、業界における持続可能な発展の新たなベンチマークを打ち立て、経済的利益と環境的利益の両立における技術革新の大きな可能性を示しています。

MTN南アフリカの最高技術責任者（CTO）であるRami Farah氏は次のようにコメントしています：

「世界初の5バンドRRU商用展開におけるZTEとの協力は、カバレッジ、キャパシティ、コスト、そしてエネルギー効率といった面で事業者が直面する複数の課題に効果的に対応しています。これはアフリカ、さらには世界市場に対して、新たに再現可能で高度に統合されたサイトソリューションを提供し、通信ネットワークの高効率化と低炭素化への進化を加速させます。これにより、アフリカのデジタル経済に継続的に中核的な推進力を注入し、アフリカの通信技術をより高いレベルへと引き上げることにつながります。」

ZTE南アフリカの最高経営責任者（CEO）であるLuca Shen氏は次のように述べています：

「ZTEは常に製品リーダーシップを自社の中核的な競争力と位置づけ、最先端のソリューションを提供することに尽力してきました。MTNとの深い協力関係は、双方にとっての相互利益とWin-Winの成果を実現するだけでなく、南アフリカの通信ネットワークの急速な高度化を加速させ、アフリカ大陸全体におけるデジタルトランスフォーメーションのベンチマークを築くことにもつながります。」

ZTEとMTNは、アフリカの通信インフラの発展に向けた取り組みに引き続き尽力しており、省エネルギー、排出削減、そしてデジタル経済の育成に重点を置いています。「テクノロジーで自然を守り、イノベーションで未来を切り拓く」という共通のビジョンのもと、両社は引き続き協力し、デジタル格差の解消、よりスマートで持続可能なネットワークの構築に取り組み、アフリカ全体の経済成長と社会的進歩に貢献していきます。

今回の導入は、アフリカのデジタルトランスフォーメーションを実現するうえで大きな前進となるとともに、革新的な技術が経済成長を牽引しつつ環境の持続可能性を推進する大きな可能性を持つことを強調しています。

メディア関係者問い合わせ先：

メール：ZTE.press.release@zte.com.cn

