9月20日（土）・21日（日）、東京ミッドタウン日比谷にてWEC FUJI直前イベント「WEC JAPAN SHOWCASE IN TOKYO HIBIYA」が開催決定！

富士スピードウェイ株式会社

FIA世界耐久選手権（WEC）の運営組織Le Mans Endurance Managementは、2025年9月20日（土）および21日（日）の2日間、東京・日比谷のランドマーク東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場にて、『WEC JAPAN SHOWCASE IN TOKYO HIBIYA』を開催いたします。

本イベントは、9月26日（金）～28日（日）に富士スピードウェイで開催される、世界耐久選手権（WEC）シリーズが始まって100回目を迎える記念すべき大会、2025 FIA世界耐久選手権 第7戦 『WEC JAPAN FUJI』のプレイベントとして実施されます。

東京都心屈指の好立地、日比谷を舞台に、トヨタやプジョー、レクサスなど各メーカーの威信をかけたWEC JAPAN FUJIに参戦する最新のレーシングカーを展示します。また、同じくWEC JAPAN FUJIへ参戦するドライバーアピアランスやイベント会場限定のスペシャルオファーなど、多彩な企画で皆さまをお迎えします。

昨年2024年に東京タワーで開催された「SHOWCASE in TOKYO TOWER」では、WEC参戦マシン「GR010 HYBRID」や「PEUGEOT 9X8」などを展示し、ライバルメーカーがコラボレーションするイベントとして反響を呼びました。

＜イベント概要＞

■今年もトヨタ・プジョー・レクサスのレースマシン展示は必見！

今回の「WEC JAPAN SHOWCASE IN TOKYO HIBIYA」は、ハイパーカークラスよりTOYOTA GAZOO RacingのGR010 7号車 2025年ル・マン特別リバリーや、PEUGEOT TOTALENERGIESのPEUGEOT 9X8、LMGT3クラスよりAkkodis ASP Team LEXUS RC F LMGT3など、耐久レースを戦うマシンが展示され、本大会1週間前に迫るサーキットのライバルたちが都会の広場をジャックします！

PEUGEOT 9X8TOYOTA GAZOO Racing GR010 7号車 2025年ル・マン特別リバリーAkkodis ASP Team LEXUS RC F LMGT3

■イベント来場者限定パッケージのチケット販売も実施！

「WEC JAPAN SHOWCASE IN TOKYO HIBIYA」では、2日間限定チケット ”選べる！お得な限定チケット” を販売します。

2025 FIA世界耐久選手権 第7戦 『WEC JAPAN FUJI』を9月26日（金）～28日（日）最大3日間お楽しみいただける、前売自由観戦券 大人 12,000円またはTOYOTA GAZOO Racing 応援席 引換券（観戦料込み）大人 13,100円をはじめ、現在販売中の各種応援席（大人）のいずれかをご購入いただいた方には、１. 3日間有効の一般駐車券（4輪）1枚、２. 『WEC JAPAN FUJI』 公式プログラム 無料引換券のどちらか1つをプレゼントします！

「WEC JAPAN SHOWCASE IN TOKYO HIBIYA」を盛り上げたい！という協力企業からの特別プレゼント付き限定チケットパッケージを2日間現地で販売いたしますので、ぜひ現地までご来場ください。

■ドライバーアピアランスを開催

9月21日(日) には、TOYOTA GAZOO RacingのWEC参戦ドライバー、7号車 マイク・コンウェイ選手・小林 可夢偉選手・ニック・デ・フリース選手、8号車 セバスチャン・ブエミ選手・ブレンドン・ハートレー選手、TGR WECチームディレクター 中嶋 一貴氏の来場、出演が決定！

※平川亮選手はご都合につき欠席となります。

※出演ドライバーは変更になる可能性があります。

※アピアランスの詳細スケジュールは後日公開いたします。

また、同じく9月21日（日）14:00には、WEC LMGT3クラスから参戦するユナイテッド・オートスポーツより佐藤 万璃音選手・ショーン・ゲラエル選手（マクラーレン）、アイアン・デームスよりセリア・マーティン選手（ポルシェ）も、本イベントのゲストとして皆さまをお迎えいたします。 ※ 予定は変更となる場合がございます。

その他、来場者の皆さんに喜んでいただけるコンテンツを計画中ですので、ぜひ続報をお待ちください。

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/317_1_a478b1dae00ea6341282a0707642c969.jpg?v=202509050355 ]