世界の自動車用エネルギー回収システム市場成長率：2031年までに5.1%に達する見込み
2025年9月5日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「自動車用エネルギー回収システム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を公開しました。本レポートは、自動車用エネルギー回収システム市場の市場規模、成長動向、競争環境、地域別分析、主要企業のランキングを詳細に分析し、市場の全体像を明確にします。特に、主要企業の市場シェアや競争戦略に焦点を当て、売上高、価格動向、需要予測などの詳細データを通じて、業界の現状と将来の展望を示します。2025年から2031年までの市場成長を詳細に予測し、企業の競争力強化と市場戦略の最適化に役立つ実践的な知見を提供しています。また、定量・定性両面の分析を通じて、戦略的な意思決定を強力にサポートし、業界関係者が市場の変化を正確に把握し、持続可能な成長を実現することを可能にします。
自動車用エネルギー回収システムは、走行中や減速時に発生する運動エネルギーを回収し、電力として再利用する仕組みです。代表例は回生ブレーキで、モーターを発電機として機能させ、回収した電力をバッテリーに蓄えます。ハイブリッド車や電気自動車では航続距離延長に寄与し、燃費改善やCO?削減に直結します。近年は、サスペンションの動きを利用した振動エネルギー回収や、排熱を電力に変換する熱電発電システムなど、複合的な回収技術の開発も進展中です。環境規制の強化とEV化の加速により、今後さらに重要性が高まる分野です。
自動車用エネルギー回収システム市場規模の見通し
2031年には、自動車用エネルギー回収システムの世界市場規模が186百万米ドルに達すると予測されており、今後数年間で着実な成長が見込まれています。2024年の市場規模は132百万米ドルと推定され、2025年には138百万米ドルに拡大すると予想されています。さらに、2025年から2031年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）5.1%で成長し、技術革新、需要の増加、業界の投資拡大がこの成長を支える主要な要因となると考えられています。
自動車用エネルギー回収システム市場の主要セグメント分析
本レポートでは、自動車用エネルギー回収システム市場を以下の主要カテゴリーに分類し、それぞれの市場動向、成長要因、競争環境について詳しく分析しています。
1.製品タイプ別市場分析：Regenerative Braking System、 Turbocharger、 Exhaust Gas Recirculation （EGR）
自動車用エネルギー回収システム市場における各製品タイプの市場規模、売上高、販売量の推移を分析し、競争環境や成長の可能性を評価します。また、価格変動や技術革新の影響を考察し、市場の発展トレンドを明確にします。
2.用途別市場分析：Two-Wheelers、 Passenger Cars、 Commercial Vehicles
各用途における自動車用エネルギー回収システムの需要動向を詳しく調査し、業界ごとの市場規模、売上高、成長率を比較します。特に、用途ごとの市場拡大の可能性や主要な消費者層の変化に焦点を当て、戦略的な意思決定に活用できる情報を提供します。
3.主要企業と競争分析：Robert Bosch GMBH、 Continental AG、 Autoliv Inc.、 Hyundai Mobis、 Honeywell International Inc.、 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.、 Cummins Inc.、 Tenneco Inc.、 Faurecia、 BorgWarner Inc.、 IHI Corporation、 Rheinmetall Automotive AG、 Hitachi Automotive Systems, Ltd.、 Maxwell Technologies、 Skleton Technologies
自動車用エネルギー回収システムは、走行中や減速時に発生する運動エネルギーを回収し、電力として再利用する仕組みです。代表例は回生ブレーキで、モーターを発電機として機能させ、回収した電力をバッテリーに蓄えます。ハイブリッド車や電気自動車では航続距離延長に寄与し、燃費改善やCO?削減に直結します。近年は、サスペンションの動きを利用した振動エネルギー回収や、排熱を電力に変換する熱電発電システムなど、複合的な回収技術の開発も進展中です。環境規制の強化とEV化の加速により、今後さらに重要性が高まる分野です。
自動車用エネルギー回収システム市場規模の見通し
2031年には、自動車用エネルギー回収システムの世界市場規模が186百万米ドルに達すると予測されており、今後数年間で着実な成長が見込まれています。2024年の市場規模は132百万米ドルと推定され、2025年には138百万米ドルに拡大すると予想されています。さらに、2025年から2031年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）5.1%で成長し、技術革新、需要の増加、業界の投資拡大がこの成長を支える主要な要因となると考えられています。
自動車用エネルギー回収システム市場の主要セグメント分析
本レポートでは、自動車用エネルギー回収システム市場を以下の主要カテゴリーに分類し、それぞれの市場動向、成長要因、競争環境について詳しく分析しています。
1.製品タイプ別市場分析：Regenerative Braking System、 Turbocharger、 Exhaust Gas Recirculation （EGR）
自動車用エネルギー回収システム市場における各製品タイプの市場規模、売上高、販売量の推移を分析し、競争環境や成長の可能性を評価します。また、価格変動や技術革新の影響を考察し、市場の発展トレンドを明確にします。
2.用途別市場分析：Two-Wheelers、 Passenger Cars、 Commercial Vehicles
各用途における自動車用エネルギー回収システムの需要動向を詳しく調査し、業界ごとの市場規模、売上高、成長率を比較します。特に、用途ごとの市場拡大の可能性や主要な消費者層の変化に焦点を当て、戦略的な意思決定に活用できる情報を提供します。
3.主要企業と競争分析：Robert Bosch GMBH、 Continental AG、 Autoliv Inc.、 Hyundai Mobis、 Honeywell International Inc.、 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.、 Cummins Inc.、 Tenneco Inc.、 Faurecia、 BorgWarner Inc.、 IHI Corporation、 Rheinmetall Automotive AG、 Hitachi Automotive Systems, Ltd.、 Maxwell Technologies、 Skleton Technologies