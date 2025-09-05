IFAで新たな境地を開拓：Zendureがホーム・エネルギー管理システムを強化し、電動モビリティ市場に参入





・よりスマートなエネルギー管理を実現する新機能を搭載したAI搭載HEMS

・ZEN+ Homeエコシステムの一部としてのeカーゴ・バイクのコンセプト・プレゼンテーション

ベルリン、2025年9月5日 /PRNewswire/ -- 大手太陽エネルギー・イノベーターであるZendureは、精密な負荷制御、最適化されたデータ駆動型エネルギー管理、音声アシスタントなどの新機能を追加し、インテリジェントなZEN+ Homeエネルギー管理システム（HEMS）を拡張しています。同時に、Zendureはeカーゴ・バイクのコンセプトで電気自動車分野に参入します。プロトタイプを含むこの2つのイノベーションは、2025年9月5日から9日までベルリンで開催されるIFAのH2.2-209スタンドで初公開されます。





ZEN+ Homeエコシステムは、世界中の家庭に持続可能なエネルギー・ソリューションを提供します。同社の中核となるスマートHEMSはAIを使用して消費量、発電量、価格を予測し、7～22%の出力向上と最大42%のコスト削減を実現します。700社を超えるヨーロッパのプロバイダーからの動的な料金を統合し、パーソナライズされたプランを作成し、リアルタイム・データ、天気、習慣に基づいて自動調整することで、効率性と独立性を高めます。

高度なHEMS機能強化

HEMSには現在、太陽光発電でヒート・ポンプを稼働させ、ピーク収益時または低料金時にEV（Tesla）を充電するための負荷制御が含まれています。10個のスマート・ソケットと6個のストレージ・デバイスを集中的にサポートします。ユーザのニーズに3つのモードで対応します：

・Zenki：予測、予報、動的価格設定によるAI駆動型の充電/放電および負荷管理によりコストを削減します。

・Auto：自動モードは初心者に優しく、1つのストレージ・デバイスで簡単にセットアップできます。

・Expert：メーター、プラグ、スケジュール、価格設定を使用してカスタム制御できます。

HEMSは、リアルタイムの監視、分析、年次レポート、および個別の節約のヒントを提供します。多言語対応のスマート・エネルギー・ロボット音声アシスタント（ドイツ語、英語、フランス語、オランダ語）が、レポート、使用上の推奨事項、拡張の提案を提供します。

主な新機能：

多様なニーズに対応する多彩なモード

太陽光発電ヒート・ポンプとEV（Tesla）充電のためのインテリジェント負荷制御

10個のソケットと6個のストレージ・デバイスのサポート

分析、レポート、カスタマイズされたアドバイスを備えた音声アシスタント

Eカーゴ・バイクのコンセプト：エネルギーとモビリティの架け橋

Zendureのeカーゴ・バイクは、環境に優しい輸送手段として蓄えられた太陽エネルギーを使用して、ZEN+ Homeエコシステムと統合されています。家族や冒険好きな人向けに、400 kmのECO走行距離、急速充電、オプションのソーラールーフ、NFCアクセス、4G GPSを備え、安全でスマート、持続可能なモビリティを促進します。

Zendureについて

Zendureは2017年に設立され、米国シリコン・バレー、中国の粤港澳大湾区、日本、ドイツで事業を展開しています。Zendureの使命は、最新のエネルギー技術を進歩させることによって、信頼性の高い手頃なクリーン・エネルギーを家庭に供給することです。SolarFlowシステムは、太陽光を日常生活のための安全で耐久性のある電源に変換します。

（日本語リリース：クライアント提供）

