電気自動車用オンボード充電器市場、2025年に1280百万米ドル、2031年には1476百万米ドル到達へ
2025年9月5日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は「電気自動車用オンボード充電器―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査資料を発行しました。本レポートでは、世界の電気自動車用オンボード充電器市場規模、市場動向、成長予測を詳細に分析し、今後の市場の変化と発展方向を見通します。電気自動車用オンボード充電器市場を製品別、用途別、地域別に分類し、各セグメントにおける売上、市場シェア、成長トレンドを明確にします。主要企業の紹介、売上、最新の開発状況、および競合環境に関する詳細な分析を提供します。また、市場成長を促進する主な要因と業界が直面する課題を分析し、将来の市場機会を予測しています。
電気自動車用オンボード充電器は、外部電源（AC）を車載バッテリーに適した直流（DC）に変換する装置です。車両に搭載されるため小型・高効率化が求められ、一般家庭や公共充電設備から安全に充電できる仕組みを提供します。近年は高電圧化・大電流化への対応が進んでおり、SiC（炭化ケイ素）やGaN（窒化ガリウム）パワー半導体を用いた高効率OBCが主流です。また、双方向充電（V2G/V2H）への対応や急速充電インフラとの互換性も重要な開発テーマであり、EV普及のカギを握る技術のひとつとされています。
市場規模
2024年における電気自動車用オンボード充電器の世界市場規模は、1253百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）2.4%で成長し、2031年までに1476百万米ドルに達すると予測されている。
市場セグメント分析
電気自動車用オンボード充電器市場は製品、用途、地域別に分類され、各セグメントの市場規模や成長展望を詳細に分析ています。
製品別：Lower than 3.0 Kilowatts、 3.0 - 3.7 Kilowatts、 Higher than 3.7 Kilowatts
用途別：BEVs、 PHEVs
地域別
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、オランダ、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
競合環境分析
世界の電気自動車用オンボード充電器市場の主要企業には、BYD、 Nichicon、 Tesla、 Infineon、 Panasonic、 Delphi、 LG、 Lear、 Dilong Technology、 Kongsberg、 Kenergy、 Wanma、 IES、 Anghua、 Lester、 Tonhe Technology
本調査では、これらの企業について、会社概要、最新の活動、各企業の主要な市場戦略や市場動向に関する具体的な情報など、詳細な競合分析を行っています。
本レポートの要点と洞察：
本レポートでは、電気自動車用オンボード充電器市場の動向、成長予測、競争状況などの主要要因に関する情報を提供しています。
１．市場規模と予測：電気自動車用オンボード充電器市場の過去データ（2020年～2024年）と将来予測（2031年まで）を提供し、市場全体の規模、成長予測、消費動向、需要動向を把握します。
２．主要企業の分析：電気自動車用オンボード充電器市場の主要メーカーを特定し、各企業の売上、市場シェア、SWOT分析を詳細に行い、今後数年間の成長戦略と発展計画に焦点を当てています。
