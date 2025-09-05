エアーバッグカテーテル業界の市場動向：2031年には1249百万米ドル規模に成長
2025年9月5日に、QYResearch株式会社は「エアーバッグカテーテル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、エアーバッグカテーテルの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、エアーバッグカテーテルの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．エアーバッグカテーテル市場概況
エアーバッグカテーテルは、血管内や体腔内でバルーンを膨らませ、血流制御や閉塞解除、治療部位の拡張を行う医療用デバイスです。心臓カテーテル検査、冠動脈形成術（PCI）、止血処置などで幅広く使用されます。バルーンは柔軟な高分子素材で作られ、必要に応じて空気または液体で膨張させ、患部を一時的に圧迫・拡張します。近年は高耐圧素材や薬剤溶出型カテーテルの開発が進み、再狭窄防止や治療効果向上を実現しています。また、イメージング技術との統合により、より精密な位置決めと低侵襲治療が可能になっています。
2024年におけるエアーバッグカテーテルの世界市場規模は、852百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）5.7%で成長し、2031年までに1249百万米ドルに達すると予測されている。
２．エアーバッグカテーテルの市場区分
エアーバッグカテーテルの世界の主要企業：B. Braun Melsungen AG、 Boston Scientific Corporation、 Coloplast A/S、 Convatec Group PLC、 C.R. Bard、 Medtronic PLC、 Teleflex Incorporated、 Dentsply、 Bactiguard、 Cook Medical、 Hollister Incorporated、 Pacific Hospital Supply Co. Ltd、 Rochester Medical Corporation、 Fuqing Medical、 Medsuyun、 Songhang、 Sanli、 Chensheng Medical、 Haiou Medical、 World Medical、 Baihe、 Tongda、 Kelong Medical、 Shuguang Jianshi、 Bestway Medical、 Apexmed International
上記の企業情報には、エアーバッグカテーテルの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
エアーバッグカテーテル市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Coated Catheters、 Uncoated Catheters
用途別：Hospitals、 Long-Term Care Facilities、 Others
また、地域別にエアーバッグカテーテル市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1483756/foley-catheters
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1483756/foley-catheters