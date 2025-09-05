世界の電気自動車用バッテリーの熱管理システム市場規模2025-2031：競合状況、需要分析、成長予測
2025年9月5日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「電気自動車用バッテリーの熱管理システム―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の市場調査レポートを発表しました。本レポートは、電気自動車用バッテリーの熱管理システムの世界市場における売上規模、販売数量、価格動向、市場シェア、主要企業のポジショニングなどを網羅的に分析したものです。地域別・国別の市場構造に加え、製品タイプ別および用途別のセグメントに基づく詳細なデータを提供しています。
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.電気自動車用バッテリーの熱管理システムとは
電気自動車（EV）用バッテリーの熱管理システムは、リチウムイオン電池や固体電池などの温度を最適に維持するための制御装置です。過熱や低温は性能低下や寿命短縮、発火リスクを引き起こすため、冷却・加熱・断熱を組み合わせた高度な温度制御が求められます。主な方式には液冷式、空冷式、相変化材料（PCM）を用いた熱制御があり、近年はヒートポンプ技術やAI制御を取り入れた高効率化が進んでいます。EV市場拡大に伴い、バッテリー寿命延長、急速充電対応、安全性向上を目的とした熱管理技術の需要は急速に高まっています。
2.電気自動車用バッテリーの熱管理システム市場規模と成長率
電気自動車用バッテリーの熱管理システムの世界市場は、2024年に約760百万米ドルと推定されており、2025年には780百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）2.9%で成長し、2031年には約926百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.電気自動車用バッテリーの熱管理システム市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Liquid Cooling and Heating、 Air Cooling and Heating
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：BEV、 PHEV
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Mahle、 Valeo、 Hanon Systems、 Gentherm、 Dana、 Grayson
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における電気自動車用バッテリーの熱管理システム市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1483743/ev-battery-thermal-management-system
また、2020年から2031年までの過去および将来の市場トレンドをもとに、今後の成長可能性や市場機会を予測しています。さらに、定量的データのみならず、競争環境の変化、参入企業の戦略動向、業界の課題と展望についての定性的なインサイトも収録されており、意思決定や事業戦略の立案に役立つ内容となっています。
1.電気自動車用バッテリーの熱管理システムとは
電気自動車（EV）用バッテリーの熱管理システムは、リチウムイオン電池や固体電池などの温度を最適に維持するための制御装置です。過熱や低温は性能低下や寿命短縮、発火リスクを引き起こすため、冷却・加熱・断熱を組み合わせた高度な温度制御が求められます。主な方式には液冷式、空冷式、相変化材料（PCM）を用いた熱制御があり、近年はヒートポンプ技術やAI制御を取り入れた高効率化が進んでいます。EV市場拡大に伴い、バッテリー寿命延長、急速充電対応、安全性向上を目的とした熱管理技術の需要は急速に高まっています。
2.電気自動車用バッテリーの熱管理システム市場規模と成長率
電気自動車用バッテリーの熱管理システムの世界市場は、2024年に約760百万米ドルと推定されており、2025年には780百万米ドルに達する見通しです。今後は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）2.9%で成長し、2031年には約926百万米ドル規模に拡大すると予測されています。
3.電気自動車用バッテリーの熱管理システム市場セグメンテーション分析
製品カテゴリ別の市場構造：Liquid Cooling and Heating、 Air Cooling and Heating
製品タイプごとに、過去から現在までの売上推移、市場規模、販売数量、価格変動を分析。各カテゴリの特性や成長トレンドに加え、競争環境や技術革新の影響などを考慮し、将来的な注目分野を明らかにします。
用途別の市場ニーズと拡大傾向：BEV、 PHEV
各用途における需要動向、市場浸透率、成長性などを詳細に調査します。産業別・業務別に求められる機能性や活用範囲を明示し、用途に応じた戦略的アプローチを導き出します。
主要企業の競争戦略・ポジショニング：Mahle、 Valeo、 Hanon Systems、 Gentherm、 Dana、 Grayson
主要参入企業の戦略、市場シェア、主力製品、競争優位性について詳しく分析しています。また、各社の事業展開や今後の市場ポジショニングの変化についても考察します。
地域別の成長ポテンシャルと市場環境：北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域における電気自動車用バッテリーの熱管理システム市場の規模、経済状況、規制動向、産業インフラを踏まえ、地域ごとのビジネス展開における機会とリスクを包括的に分析します。
【レポート内容の確認＆無料サンプル取得はこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1483743/ev-battery-thermal-management-system