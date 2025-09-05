『ゴジラ(1995)』が、UA Monstersシリーズフィギュアに登場。あみあみ含む一部流通限定でご案内中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「メガハウス」より、『UA Monsters ゴジラ(1995) 完成品フィギュア』を現在、あみあみ含む一部流通限定でご案内中です。



製品ページはこちら：

●UA Monsters ゴジラ(1995) 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190233&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■UA Monsters ゴジラ(1995) 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：46,750円(税込)

□発売日：2026年2月予定

□ブランド：メガハウス

【サイズ】全高約300mm

【素材】PVC・ABS

【使用電池】単4電池×3本[別売り]

【セット内容一覧】

・フィギュア本体…1

・専用台座…1(LED発光＆サウンドギミック内蔵)

・ステッカー…2

・尻尾用支柱…1

【LED発光＆サウンドギミック】

・目、背びれ、体表各所、口腔内が発光

・ON1で咆哮音、背びれ発光音再生

・ON2で放射熱線発射シーケンス、異常放射火炎放出シーケンス再生

※こちらの商品は「あみあみ」含む一部流通限定での取り扱いとなります。

UA Monstersシリーズに、ゴジラ(1995)が登場！メルトダウン寸前の、内部から燃え上がる特徴的な姿をUA MonstersシリーズならではのLED発光＆サウンドギミックで徹底再現！

目はクリアパーツの内側から特徴的な目の彩色パターンを細かく塗装する事で平成ゴジラシリーズの生物らしさを感じられる目を再現。

LED発光＆サウンドギミックでは、劇中の効果音と光の演出の出力タイミングが合うよう細かくプログラムし、劇中さながらの光の揺らぎを再現いたしました。

ギミックON1では、劇中冒頭、香港の街に上陸し、咆哮を上げる姿を再現、ギミックON2では、放射熱線や異常放射火炎を放出する姿を光と音の演出で再現いたしました。

圧倒的な造形表現や、他に類を見ない発光＆サウンドギミックを備えた至高のゴジラ(1995)を、是非お手元でご堪能ください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

【店舗情報】

