【cars サクセスセミナー】120時間の事務削減を実現！少人数でも現場が回る工場改善ノウハウ

自動車整備業界では、人手不足の中でいかに現場を効率的に運営するかが経営課題となっています。

特に、工場や店舗の現場では日々の事務作業が膨大で、少人数体制では対応しきれず、改善に手を回せない状況も少なくありません。属人化による引き継ぎの難しさや対応漏れも課題として挙げられています。

こうした背景を受け、cars株式会社は 自動車整備業界向け業務DXツール「cars MANAGER」 を活用し、120時間の事務削減を実現し、少人数でも現場をスムーズに回した改善ノウハウを公開する「cars サクセスセミナー」を開催いたします。

本セミナーでは、実際の画面デモを交えながら、デジタルが苦手な方でも安心して取り組める業務改善の方法をわかりやすく解説します。

サクセスセミナーでわかること

対象

開催概要

セミナーの詳細を見る :https://cars-enjoy.com/biz/manager/webinar-contact/2509-01.php?utm_source=prtimes- 事務作業を削減し、生産性を高める実践ノウハウ- 実際の画面デモで理解できる「少人数で回せる仕組み」- 属人化を解消し、現場を効率化する方法- 人手不足時代に安定した業務運営を実現する工場改善の具体策- 事務作業を減らし、現場の負担を軽くしたい経営者の方- 少人数でも安定して工場・店舗を運営したい方- ITやデジタルが苦手でも、業務改善の方法を知りたい方- 日時：9月19日（金）13:30～14:30- 形式：オンラインセミナー（Zoom配信）- ※PCが苦手な方でも、リンクをクリックするだけで参加できます- 参加費：無料- アーカイブ配信：あり（見逃しても安心）- 登壇者：cars株式会社 イノベーション本部 サービス戦略部 カスタマーユニット 神部 至己

※定員に達した場合は、ご参加をお断りさせていただくことがございますので、お早めにお申し込みください。

※競合企業およびセミナー対象とは無関係と判断した場合は開催のご案内を控えさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91408/table/115_1_dd6b90dbc460c13a0a87d2a649bf6ca3.jpg?v=202509050355 ]

「cars MANAGER」について

「cars MANAGER」は、自動車業界のマーケティングAI社員による顧客のカーライフに寄り添った共感マーケティングオートメーションサービスです。AIを活用した人とクルマのカーライフデータの収集・解析により、「経営支援」「集客支援」「複業支援」に利活用することで、持続的成長による「利益増」、「顧客増」、「効率増」を実現します。

※「cars MANAGER」はcars 株式会社の登録商標です。

今後も当社は、「Enjoy! Smart Car Life.」をコンセプトに、世界中の人々のカーライフをエンジョイ＆スマートにするため、「カーライフ」×「テクノロジー」による グローバルカーライフテックサービスを提供してまいります。どうぞご期待ください。