【推し活EXPO初出展】顧客体験の向上と業務効率化を両立させ、ビジネスの成長を加速！推し活ビジネスのDX化を推進する『i-DESIGNER』

株式会社テクノア推し活ビジネスのDX化を推進する『i-DESIGNER』

株式会社テクノア（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：山崎 耕治、以下：テクノア）は、推し活ビジネスのDX化を推進するデザインシミュレーションプラットフォーム『i-DESIGNER（アイデザイナー）』を、9/24～26にインテックス大阪で開催される「第６回 ライフスタイル Week【大阪】」に出展いたします。

◼️デザインシミュレーションプラットフォーム『i-DESIGNER』とは

Webデザインシミュレーターを使った、お客様の「作る楽しさ」という体験が、企業の「新しい力」に変わる仕組みです。

その力とは、お客様と生産の現場を直結させ、コミュニケーションコストを含む業務全体を最適化する「効率化の側面」。

そして、蓄積されたデータを新たな事業価値へと転換させる「未来創造の側面」。

この両輪でビジネスの成長サイクルそのものを創り出すのが『i-DESIGNER』の役割です。

- ビジネスモデルに合わせた2つのシミュレータータイプ -

印刷業様向け：フリーデザインシミュレーター『GOODS 2D』

ライセンサー・IPホルダー様向け：セミオーダーシミュレーター『ラシム』

i-DESIGNER サービスページ :https://i-designer.com/

■ビジネスの成功サイクルを創出する「3つのDX」

『i-DESIGNER』は、アイテム製作における「顧客体験」「業務プロセス」「ビジネスモデル」のそれぞれに変革をもたらし、事業全体の価値を向上させる成功サイクルを創り出します。

推し活ビジネスのDXイメージ

1.【顧客体験のDX】

顧客自身がWeb上で直感的にアイテムをデザインする特別な体験を提供。

生成AIによる配色アシスト機能なども備え、顧客満足度を飛躍的に高め、ブランドへの深い愛着を育みます。

2.【業務プロセスのDX】

顧客が作成したデザインから印刷データを自動生成。

従来のデザインに関するコミュニケーションコストを抜本的に削減し、生産性の高い業務基盤を構築します。

3.【ビジネスモデルのDX】

蓄積されたデザインデータを新たな事業資産として活用。

次のヒット商品を生み出す、データドリブンな事業展開を実現します。

「第６回 ライフスタイル Week【大阪】」は、雑貨・ファッション・美容・推し活グッズ・食品など7つの展示会／フェアで構成された総合展示会です。テクノアが出展する「第２回 推し活EXPO【大阪】」では急成長を遂げる"推し活市場”の最新製品が一堂に出展します。

出展案内： https://i-designer.com/news/202509fave

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53131/table/217_1_9b4eb245939fd953b31d51877c486f94.jpg?v=202509050355 ]来場登録をする :https://www.lifestyle-expo.jp/kansai/ja-jp/register.html?code=1474082891506519-L40

株式会社テクノア

■会社概要

会社名：株式会社テクノア

代表者：代表取締役 山崎 耕治

本店所在地：岐阜県岐阜市本荘中ノ町8-8-1

設立：1985年10月

資本金：7,280万円

社員数：360名（2024年4月1日現在）

URL：https://www.technoa.co.jp/

事業内容：中小製造業様向けを中心に、医療機関様向け、カスタムECサイト様向けなどの各種パッケージソフトを提供。IT経営コンサルティングや伴走支援型サービスを通じて、お客様のDX実現に貢献。

企業理念：縁があった企業や人々を幸せにする

わたしたちの夢：縁があった企業や人々へ感動サービスを提供し、日本でいちばん『ありがとうの声』が届くIT企業になること

第54回(2020)グッドカンパニー大賞 グランプリ受賞

第11回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞

※その他の受賞歴

https://www.technoa.co.jp/company/awards/



