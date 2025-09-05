「Audi e-tron GT Dynamic Driving Experience」開催決定！アウディの最新ハイパフォーマンスモデルを乗り比べるチャンス



















































































本イベントは、アウディの電気自動車e-tronのフラッグシップモデルであるAudi e-tron GTシリーズより、最新モデルのAudi RS e-tron GT performanceとAudi S e-tron GTを中心に、アウディのハイパフォーマンスモデル各種をサーキットでご試乗いただけるドライビングイベントです。参加は無料で、最大300組をご招待します。



Audi e-tron GTシリーズは、アウディがポルシェと共同開発した電気自動車用プラットフォームJ1 performanceプラットフォームを採用した電動グランツーリスモで、今夏全面的にアップデートされました。Audi RS e-tron GT performanceは、e-tron初のRS performanceモデルでありアウディ史上最もパワフルな市販モデルで、そのシステム最高出力は、ローンチコントロール時で680kWを達成しています。最高速度は250km/h、0～100km/hをわずか2.5秒で加速。Audi S e-tron GTの最高速度は245km/hで、0～100km/hを3.4秒で加速します（欧州参考値、ローンチコントロール起動時）。2チャンバー／2バルブテクノロジーを採用した新開発のエアサスペンションが、快適性を損なうことなくドライビングダイナミクスを飛躍的に高めています。



本イベントでは、この最新電動グランツーリスモ2モデルのほか、7月に発売したAudi S6 e-tron、Audi SQ6 e-tron、RS 6 Avant performanceなどアウディのハイパフォーマンスモデル8モデルを用意。そのうちお好きな5台をお選びいただき、サーキットでのスポーツドライビングで各モデルのパフォーマンスをご堪能いただけます。



当日会場には、全世界299台のグローバル限定モデルであるAudi RS e-tron GT performance exclusive editionも特別展示します。さらに、各日クルマに詳しいオピニオンリーダーやモータージャーナリストをスペシャルゲストに迎えたトークショーを実施し、Audi e-tron GTシリーズやアウディの最新モデルの魅力を深堀りします。また、J-WAVEの公開ラジオ収録も予定しています。



詳細は、イベント特設サイトからご確認ください。





■「Audi e-tron GT Dynamic Driving Experience」参加募集概要

応募期間：2025年9月5日(金)～9月23日(火) 23:59まで

イベント特設サイトURL：

抽選結果ご連絡：2025年10月14日(火)

＊ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京までの交通費や宿泊費などの費用は、当選者様のご負担となります。

＊本イベント内容・抽選結果ご連絡日は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。

＊本イベントの最大参加組数は300組です。予定を超える応募がありましたら、抽選とさせていただきます。

＊各時間枠には限りがございますので、ご希望の時間に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。

＊イベント当日の商談をご希望されても、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。

＊当選の権利を譲渡、換金することはできません。

■「Audi e-tron GT Dynamic Driving Experience」開催概要

開催日程：2025年10月29日(水)～11月2日(日)

開催時間：各日2部制（午前の部 8:30 - 14:30／午後の部 11:30 - 18:00）

開催場所：ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京

〒292-0034 千葉県木更津市伊豆島字中ノ台1148-1



Audi RS e-tron GT performanceの詳細は、特設ページよりご確認ください。

https://www.audi.jp/e-tron/models/e-tron_gt/ アウディ ジャパン（東京都品川区、ブランド ディレクター：マティアス シェーパース）は、今年8月発売の電動グランツーリスモAudi RS e-tron GT performanceと、Audi S e-tron GTを含む、最新モデルの卓越したパフォーマンスをサーキットでご体感いただける試乗イベント「Audi e-tron GT Dynamic Driving Experience」を、10月29日～11月2日の5日間、ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京（千葉県木更津市）にて開催します。それに伴い、本日9月5日から9月23日 23:59までアウディ ジャパン公式サイトで参加者の募集を開始します。本イベントは、アウディの電気自動車e-tronのフラッグシップモデルであるAudi e-tron GTシリーズより、最新モデルのAudi RS e-tron GT performanceとAudi S e-tron GTを中心に、アウディのハイパフォーマンスモデル各種をサーキットでご試乗いただけるドライビングイベントです。参加は無料で、最大300組をご招待します。Audi e-tron GTシリーズは、アウディがポルシェと共同開発した電気自動車用プラットフォームJ1 performanceプラットフォームを採用した電動グランツーリスモで、今夏全面的にアップデートされました。Audi RS e-tron GT performanceは、e-tron初のRS performanceモデルでありアウディ史上最もパワフルな市販モデルで、そのシステム最高出力は、ローンチコントロール時で680kWを達成しています。最高速度は250km/h、0～100km/hをわずか2.5秒で加速。Audi S e-tron GTの最高速度は245km/hで、0～100km/hを3.4秒で加速します（欧州参考値、ローンチコントロール起動時）。2チャンバー／2バルブテクノロジーを採用した新開発のエアサスペンションが、快適性を損なうことなくドライビングダイナミクスを飛躍的に高めています。本イベントでは、この最新電動グランツーリスモ2モデルのほか、7月に発売したAudi S6 e-tron、Audi SQ6 e-tron、RS 6 Avant performanceなどアウディのハイパフォーマンスモデル8モデルを用意。そのうちお好きな5台をお選びいただき、サーキットでのスポーツドライビングで各モデルのパフォーマンスをご堪能いただけます。当日会場には、全世界299台のグローバル限定モデルであるAudi RS e-tron GT performance exclusive editionも特別展示します。さらに、各日クルマに詳しいオピニオンリーダーやモータージャーナリストをスペシャルゲストに迎えたトークショーを実施し、Audi e-tron GTシリーズやアウディの最新モデルの魅力を深堀りします。また、J-WAVEの公開ラジオ収録も予定しています。詳細は、イベント特設サイトからご確認ください。■「Audi e-tron GT Dynamic Driving Experience」参加募集概要応募期間：2025年9月5日(金)～9月23日(火) 23:59までイベント特設サイトURL： https://www.audi.jp/audi-special-sales/audi-e-tron-gt-event/ 抽選結果ご連絡：2025年10月14日(火)＊ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京までの交通費や宿泊費などの費用は、当選者様のご負担となります。＊本イベント内容・抽選結果ご連絡日は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。＊本イベントの最大参加組数は300組です。予定を超える応募がありましたら、抽選とさせていただきます。＊各時間枠には限りがございますので、ご希望の時間に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。＊イベント当日の商談をご希望されても、ご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。＊当選の権利を譲渡、換金することはできません。■「Audi e-tron GT Dynamic Driving Experience」開催概要開催日程：2025年10月29日(水)～11月2日(日)開催時間：各日2部制（午前の部 8:30 - 14:30／午後の部 11:30 - 18:00）開催場所：ポルシェ・エクスペリエンスセンター東京〒292-0034 千葉県木更津市伊豆島字中ノ台1148-1Audi RS e-tron GT performanceの詳細は、特設ページよりご確認ください。https://www.audi.jp/e-tron/models/e-tron_gt/

2025年10月29日～11月2日、Audi e-tron GTシリーズを含む、アウディの最新ハイパフォーマンスモデルをサーキットで比較試乗できるイベントに、最大300組を無料ご招待全世界299台限定のAudi RS e-tron GT performance exclusive editionを特別展示スペシャルゲストによるトークショーや、J-WAVEの公開ラジオ収録も実施