Zoomlion、世界的な成長と技術革新に牽引され、2025年上半期の好業績を報告

長沙（中国）、2025年9月5日 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.（「Zoomlion」、1157.HK）は、収益増加を示す2025年上半期の財務報告を発表しました。売上高は248億5,500万元、前年同期比で1.3％増加しました。2025年上半期も引き続き国際収益が総収益の半分以上を占め、同社の力強い国際成長とイノベーションの勢いが浮き彫りになりました。包括的なデジタル化・現地化戦略により、グローバル市場と新興産業で画期的な成果が得られました。同社は中間配当も発表し、「価値と成長志向」の企業としての地位をさらに強化しました。

Zoomlionの国際事業は引き続き力強い成長を遂げており、2025年上半期の収益は前年同期比15%増の138億1,500万元に達し、総収益の55.6%を占めました。同社の製品は 170か国以上で販売されており、アフリカ、中東、オーストラリア、東アジア、東南アジア、南米で大きな成長を遂げています。同社は30を超えるTier-1ハブと430のTier-2およびTier-3アウトレットを持ち、現地従業員5,000人を含む海外従業員約7,800人によって支えられています。同社は、全世界で19か所の二次拠点を追加し、従来の市場に62か所の新しい一次拠点と二次拠点を追加し、市場カバレッジとサービス対応を強化しました。

2025年上半期、 Zoomlionはコンクリート機械と建設クレーンの輸出市場シェアを拡大し、世界的な地位を強化しました。土木機械の売上高は22％増加し、鉱山機械も拡大しました。同社はまた、 ハンガリーおよびドイツに建設中の新工場を含め、世界的に製造拠点を拡大しました。同社は、欧州で新型テレハンドラーを発売し、電動化とインテリジェントな高所作業プラットフォームの分野で引き続きリードしています。ロボット工学分野では、Zoomlionは3つのヒューマノイド・モデルを開発し、120ステーションのインテリジェント・トレーニング場を構築して、「データ収集 - モデル・トレーニング - 応用」の完全なサイクルを確立し、大規模なエンボディド・インテリジェント・ヒューマノイド・ロボットに向けたデータ駆動型の基盤を確立しました。

2025年、Zoomlionは13言語サポート、AI講師、クラウドベースのコース・ライブラリを備えたEラーニング・プラットフォームを立ち上げ、人材育成と国際ビジネスを促進しました。また、当社は、グローバル・ローテーション研修プログラムを展開し、海外の従業員との交流活動を主催して、連携を強化し、グローバルな事業を推進しました。

Zoomlionはブランド価値1,367億8,600万元を達成し、「中国の最も価値のあるブランド・トップ500（China's Top 500 Most Valuable Brands）」に22年連続でランクインしました。この数字は、同社のブランド力と発展の勢いを反映したもので、今後はこれを原動力に世界的な成長を目指していきます。国際的な成長、新興セクター、将来の業界投資を通じ、Zoomlionは世界中のパートナーや顧客と協力しながら、よりスマートで、より環境に優しく、より回復力のあるソリューションを生み出していこうとしています。

