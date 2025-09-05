こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北里大学大学院未来工学研究科生命データサイエンス専攻「博士後期課程」が2026年4月に開設します（北里大学）
学校法人北里研究所（東京都港区、理事長：浅利 靖） は、2026年4月の開設に向けて準備を進めてきた「未来工学研究科 生命データサイエンス専攻 博士後期課程」について、2025年8月29日付で文部科学大臣から認可されました。
この博士後期課程は、2023年4月に開設された「未来工学部（データサイエンス学科）」を基盤とし、2024年4月に開設した「未来工学研究科生命データサイエンス専攻 修士課程」での教育・研究を発展させる大学院課程です。
博士後期課程の設置により、修士課程に続く高度かつ実践的なデータサイエンス研究と教育の展開が可能となり、学部から大学院までの教育・研究プロセスが有機的かつ継続的に連携することで、シームレスな学術の成長モデルが確立されます。
また、学部段階から先端的な知識と技術に触れ、学生が主体的に研究活動へ参画・継続できる教育環境の整備にも寄与します。
110年前、北里研究所開所式において北里柴三郎博士は、人類の福利増進のために多様な研究分野を総合する重要性を訴えました。本研究科は、その精神を引き継ぎ「生命科学 × データサイエンス」の融合領域における教育・研究拠点として、過去から現在に到る多様なデータを解析・活用することで、現在の課題の解決に加え、将来顕在化する可能性のある課題の抽出に取り組める、高度な専門性を備えたデータサイエンティストの養成を推進してまいります。
未来工学研究科 博士後期課程 概要
■専 攻：生命データサイエンス専攻
■研究分野：1）生命・物理情報デザイン
2）生命情報の適用と可視化
3）人工知能とその革新的応用
4）大規模データモデリング
■入学定員：5名
■修業年限：3年
■学 位：博士（工学）
■開設時期：2026年4月
■Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.kitasato-u.ac.jp/fr-eng/
■問い合わせ先
【研究科・入試に関すること】
北里大学 未来工学部事務室
〒252-0373 神奈川県相模原市南区北里1-15-1
TEL：042-778-9051
e-mail：miraikougaku@kitasato-u.ac.jp
【報道に関すること】
学校法人北里研究所 広報室
〒108-8641 東京都港区白金5-9-1
TEL：03-5791-6422
e-mail：kohoh@kitasato-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/