こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
金澤月見光路2025 10月10日（金）～10月12日（日）しいのき迎賓館にて開催 学生たちが制作した作品が金沢を彩る
金沢工業大学 金澤月見光路プロジェクトは、10月10日（金）から12日（日）の3日間、しいのき迎賓館（金沢市広坂2－1－1）正面側広場にて金澤月見光路2025（主催：金沢工業大学 共催：しいのき迎賓館 後援：金沢市）を開催します。
金沢工業大学 金澤月見光路プロジェクトは、10月10日（金）から12日（日）の3日間、しいのき迎賓館（金沢市広坂2－1－1）正面側広場にて金澤月見光路2025（主催：金沢工業大学 共催：しいのき迎賓館 後援：金沢市）を開催します。
今年は、建築学部（川粼寧史研究室、土田義郎研究室、西村督研究室）メディア情報学部（出原立子研究室、高野佐代子研究室）の学生を中心におよそ100名が参加し、学生たち自らがデザイン、設計、制作を手掛けたあかりのオブジェやメディアテクノロジーを駆使した作品が空間を彩ります。会場内では、プロジェクションマッピングや小さなあかり制作のワークショップが開催されるほか、参加型のプログラムもご用意しています。
金澤月見光路2025
「あかりオブジェ」と「メディアテクノロジー」の融合
開催 2025年10月10日（金）～12日（日）
会場 しいのき迎賓館
ライトアップ・プロジェクションマッピング 18時～21時
試験点灯 2025年10月9日（木）18時～
https://www.kanazawa-it.ac.jp/tsukimi/
※悪天候により、中止となる場合があります。中止の場合は、WEBサイトにてお知らせいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
金沢工業大学 広報課
住所：石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-246-4784
FAX：076-248-7318
メール：koho@kanazawa-it.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/