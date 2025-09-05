こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
成城大学 社会イノベーション学部 ＆ 「城南コベッツ」・「城南推薦塾」 共同企画Learning Achievements～探究の成果～
高校生のためのオリジナル探究プログラム
成城大学教授による大学ゼミ形式の授業を特別開催しました。
2025年度 探求講座 『世界のZ世代とSDGｓ』「多様性に関するSDGsの取り組み」と「2030年の未来の姿」を考える
成城大学の教授2名と大学生サポーターのナビゲートで「大学の学び」を体感
成城大学（東京都世田谷区 学長:杉本 義行）は、株式会社城南進学研究社（所在地：神奈川県川崎市・代表取締役社長CEO：下村 勝己）が運営する個別指導塾「城南コベッツ」ならびに総合型・学校推薦型選抜対策専門予備校「城南推薦塾」と、大学と学習塾の新たな取り組みとして、新しい価値観・世界観を養う探求講座を実施しています。5年目にあたる今年のテーマは、「世界のZ世代とSDGs」をオンラインにて開催いたしました。
本講座は、成城大学 社会イノベーション学部とのコラボレーション企画で「世界のZ世代」という切り口からSDGsに対する世界の取り組みを調べ、2030年の未来の姿を具体的に考えながら、何のために大学で学ぶのか、自分に何ができるのかをメンバーとともに探究するオリジナル講座です。参加者は、初対面のメンバーと協力しながらチーム発表を行い苦戦しながらも、成城大学の教授2名と大学生サポーターのナビゲートにより「大学の学び」を体感しました。
30名の受講者からは、「SDGsという身近な問題を改めて見つめなおすことができました」「自分が今まで知らなかった社会の課題やそれに対する自分では思いつかないような意見を知ることが出来ました」「自ら思考し、解決策を編み出すことは机の上で学ぶこととは違う難しさがありますが、複数人で知恵を持ち合い意見が生まれることが良い未来への第一歩だと感じました」と感想を頂きました。
また、大学生サポーターからは「高校生たちの柔軟な発想や真剣なまなざしに、私自身も多くを学ばせてもらいました」「オンラインでのやりとりには難しさもありましたが、それ以上に学びや気づきが多い時間でした」「一見難しく感じる問題でも、他者と意見を共有することで問題の解像度が高まると再認識できた、非常に有意義な機会でした」などのコメントがあり、大学生の皆さんも刺激を受けたプログラムでした。
■『多様性から考えるSDGs』概要
対 象： 城南コベッツ・城南推薦塾在籍の高校1～3年生・高卒生
定 員： 30名（参加費無料）
種 別： オンライン講座（Zoom）
日 程： 5月31日（土） 18：30～20：00 テーマ「今、世界のSDGsは」
6月28日（土） 18：30～20：00 テーマ「多様性のある社会へ」
7月19日（土） 18：30～20：30 プレゼン、表彰
講 師： 成城大学 社会イノベーション学部
心理社会学科 青山征彦教授
政策イノベーション学科 谷治和文教授
サポーター：成城大学 社会イノベーション学部学生
■ スケジュールとテーマ
【第1回 ：今、世界のSDGsは】「2025年5月31日（土） 18:30～20:00］
◆オリエンテーション 『世界のZ世代とSDGs』（青山征彦教授）
→講座の内容と学び方、最終日のプレゼンテーションや、そこで使うデザインシートについての説明。
◆講義 『世界のSDGs：現状と課題』（谷治和文教授）
→「SDGsとは何か？」、「現状はどうなっているの？」、「今後の課題は？」などのテーマについて説明。