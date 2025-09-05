成城大学　生涯学習支援事業　2025年度「成城 学びの森 コミュニティー・カレッジ」秋冬講座 開講　9月7日（日）より申し込み受付開始

写真拡大



成城大学（東京都世田谷区　学長：杉本　義行）は、生涯学習支援事業の一環として2025年度「成城 学びの森　コミュニティー・カレッジ」秋冬講座を、10月1日（水）より開講いたします。語学、趣味・教養など、全15講座をご用意し、9月7日（日）より申し込み受付を開始します。
2025年秋冬講座は、受講生からのリクエスト多数　石鍋名誉教授の「イタリア美術史入門」を開講します！




　今年の秋冬講座では、受講生の皆様からのリクエストが多かった成城大学名誉教授　石鍋　真澄氏によるイタリア美術史講座が復活します。毎回満席となる文芸学部　鈴木正信教授による「古代豪族大神氏の謎～飛鳥・奈良時代編～」は、オンデマンドで期間中いつでもご覧いただけるようになりました。
　また、春夏講座に引き続き2025年大河ドラマで話題の主人公・蔦屋重三郎の生きた時代「宝暦・天明時代」について概観する講座も開講します。



◇「成城　学びの森　コミュニティー・カレッジ」について
　本学が2006年から始めた生涯学習支援事業です。「成城　学びの森」という名称には、〈参加する皆様に学ぶ楽しさを味わっていただくこと〉、また〈講師と受講生同士の交流の輪を広げること〉、この二つを通して、皆様と共に「学びの森」という豊かで居心地の良い拠点を成城大学につくりあげたい、という願いが込められています。その一環であるコミュニティー・カレッジは少人数を対象に、成城大学の教員が中心となって講師を務めています。受講生はリピーターも多く、アットホームな雰囲気が評判です。
✓独自の講義ラインナップ
　講師がそれぞれ自由に設定したテーマについて3回～8回で継続的に学ぶことが出来ます。内容は芸術からビジネスまで多岐にわたり、成城大学独自の学問的な15の講座をご用意しております。
✓大学施設の利用が可能
　成城大学図書館、学生ホールなど一部施設がご利用いただけます。中でも当大学の図書館では、地上3階から地下1階にある図書や雑誌を、館内どこでも自由に手に取って読むことが出来ます。（対面講座受講者のみ）

◆2025年度「成城 学びの森 コミュニティー・カレッジ」秋冬講座の案内◆
講座期間　：　10月1日（水）～12月20日（土）※各講座により異なります
　　　　　　　スケジュール等の詳細は下記の講座詳細サイトよりご確認ください。
　　　　　　　【大学公式サイト】　https://ssl.smart-academy.net/seijo/　
受講方法　：　対面 13講座、オンデマンド1講座、ZOOM　1講座
受講費用　：　各講座により異なります（5,000円～16,000円：税込）
申込期間　：　9月7日（日）～　※講座により申込期限が異なります。ご注意ください。
申込方法　：　下記の申込み専用サイトからお申込みください。
申込み専用サイト：　https://ssl.smart-academy.net/seijo/　
お問合せ　：　「成城 学びの森」事務局
　　　　　　　〒157-8511 東京都世田谷区成城6-1-20　
　　　　　　　Tel：03-3482-9031　 Email： manabi@seijo.ac.jp
　　　　　　　月曜日～金曜日　09:00-16:00　土曜日　09:00-12:30



※2025年度 10～12月秋冬講座 一覧については添付画像を参照

▼本件に関する問い合わせ先
成城学園企画広報部　企画広報課
住所：東京都世田谷区成城6-1-20
TEL：03-3482-1092
メール：kikaku@seijo.jp


【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/