成城大学 生涯学習支援事業 2025年度「成城 学びの森 コミュニティー・カレッジ」秋冬講座 開講 9月7日（日）より申し込み受付開始
成城大学（東京都世田谷区 学長：杉本 義行）は、生涯学習支援事業の一環として2025年度「成城 学びの森 コミュニティー・カレッジ」秋冬講座を、10月1日（水）より開講いたします。語学、趣味・教養など、全15講座をご用意し、9月7日（日）より申し込み受付を開始します。
2025年秋冬講座は、受講生からのリクエスト多数 石鍋名誉教授の「イタリア美術史入門」を開講します！
今年の秋冬講座では、受講生の皆様からのリクエストが多かった成城大学名誉教授 石鍋 真澄氏によるイタリア美術史講座が復活します。毎回満席となる文芸学部 鈴木正信教授による「古代豪族大神氏の謎～飛鳥・奈良時代編～」は、オンデマンドで期間中いつでもご覧いただけるようになりました。
また、春夏講座に引き続き2025年大河ドラマで話題の主人公・蔦屋重三郎の生きた時代「宝暦・天明時代」について概観する講座も開講します。
◇「成城 学びの森 コミュニティー・カレッジ」について
本学が2006年から始めた生涯学習支援事業です。「成城 学びの森」という名称には、〈参加する皆様に学ぶ楽しさを味わっていただくこと〉、また〈講師と受講生同士の交流の輪を広げること〉、この二つを通して、皆様と共に「学びの森」という豊かで居心地の良い拠点を成城大学につくりあげたい、という願いが込められています。その一環であるコミュニティー・カレッジは少人数を対象に、成城大学の教員が中心となって講師を務めています。受講生はリピーターも多く、アットホームな雰囲気が評判です。
✓独自の講義ラインナップ
講師がそれぞれ自由に設定したテーマについて3回～8回で継続的に学ぶことが出来ます。内容は芸術からビジネスまで多岐にわたり、成城大学独自の学問的な15の講座をご用意しております。
✓大学施設の利用が可能
成城大学図書館、学生ホールなど一部施設がご利用いただけます。中でも当大学の図書館では、地上3階から地下1階にある図書や雑誌を、館内どこでも自由に手に取って読むことが出来ます。（対面講座受講者のみ）
◆2025年度「成城 学びの森 コミュニティー・カレッジ」秋冬講座の案内◆
講座期間 ： 10月1日（水）～12月20日（土）※各講座により異なります
スケジュール等の詳細は下記の講座詳細サイトよりご確認ください。
【大学公式サイト】 https://ssl.smart-academy.net/seijo/
受講方法 ： 対面 13講座、オンデマンド1講座、ZOOM 1講座
受講費用 ： 各講座により異なります（5,000円～16,000円：税込）
申込期間 ： 9月7日（日）～ ※講座により申込期限が異なります。ご注意ください。
申込方法 ： 下記の申込み専用サイトからお申込みください。
申込み専用サイト： https://ssl.smart-academy.net/seijo/
お問合せ ： 「成城 学びの森」事務局
〒157-8511 東京都世田谷区成城6-1-20
Tel：03-3482-9031 Email： manabi@seijo.ac.jp
月曜日～金曜日 09:00-16:00 土曜日 09:00-12:30
※2025年度 10～12月秋冬講座 一覧については添付画像を参照
▼本件に関する問い合わせ先
成城学園企画広報部 企画広報課
住所：東京都世田谷区成城6-1-20
TEL：03-3482-1092
メール：kikaku@seijo.jp
