こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ビューティ＆ウェルネス専門職大学、タイ・ワットポー伝統医学校と学術協力に関する覚書を締結
ビューティ＆ウェルネス専門職大学（神奈川県横浜市都筑区、理事長: 下村朱美、学長：室伏きみ子）は、2025年8月、タイ・バンコクのワットポー・タイ伝統医学校（Wat Po Thai Traditional Medical School）との間で、学術協力に関する覚書（MOU）を締結しました。
ワットポー・タイ伝統医学校は1955年に設立された、タイ教育省認可の伝統医療・マッサージ教育機関で、世界中から学生が学びに訪れる国際的な教育拠点です。
今回の覚書には、留学プログラムによる教育交流や、学生に対する学習機会と実践経験の提供などが盛り込まれています。本協定により、本学の学生は、世界的に評価されるタイ伝統医療とマッサージを現地で学ぶ機会を得ることができ、国際的な視野と実践的なスキルを養うことが期待されます。
【ワットポー・タイ伝統医学校】
1955年に設立されたタイ初の伝統医療・マッサージ教育機関。タイ教育省に認可され、バンコクのワット・ポー寺院内に本校を構えるほか、チェーンワッタナ、サラヤ、チェンマイにも分校を展開。世界的に認知された「Watpoスタイル」のマッサージを学べる教育機関として知られ、初心者からプロフェッショナルまで幅広い実践的教育を提供している。
所在地：バンコク・ワットポー寺院内
設立：1955年11月
【ビューティ＆ウェルネス専門職大学】
日本初の「美」と「健康」を学ぶ専門職大学として、学校法人ミスパリ学園から2023年4月に開学。美容、経営、医学、栄養学、心理学など、美と健康を軸に幅広い分野を横断的に学び、理論と実践を融合した教育・研究を推進しています。社会で即戦力となる人材の育成に加え、将来の起業や経営を見据えたプロフェッショナルを育成します。さらに、美容師免許と学士の同時取得を可能とする「ビューティサイエンス学科」を2026年4月に開設予定です。
所在地：神奈川県横浜市都筑区
学長：室伏きみ子
開学：2023年4月
ホームページ：https://www.b-w.ac.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
堀田理子
住所：神奈川県横浜市都筑区牛久保3-9-3
TEL：045-530-9119
FAX：045-530-9120
メール：m.horita@b-w.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/