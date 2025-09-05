こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「JPX 日経インデックス人的資本100」構成銘柄に選定
日本ガイシ株式会社（社長：小林茂、本社：名古屋市）は、人的資本を意識した経営に取り組む国内企業で構成される新たな株価指数「JPX 日経インデックス人的資本100」（以下、同指数）に選定されました。
同指数は、株式会社ＪＰＸ総研と株式会社日本経済新聞社が共同で開発したもので、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄を対象に、人的資本に着目した優れた取り組みを行う上位100社を毎年8月に選定するものです。人的資本経営に関する情報開示の充実度や、NGKグループ全体への浸透施策などの取り組みが高く評価されたと考えています。
NGKグループは、グループ理念に掲げる「挑戦し高めあう人材」を私たちが目指す姿の1つとして位置づけ、「NGKグループビジョン Road to 2050」の実現に向けて推進する「5つの変革」に取り組んでいます。これらの変革を支えるのは、社員一人ひとりの挑戦と成長です。当社は、採用・育成を通じて5つの変革を担う人材の充実を図るとともに、その人材が持てる力を最大限に発揮できる環境の整備に取り組んでいます。これらの取り組みを通じて、挑戦を後押しする企業文化の醸成を進め、人的資本経営の深化を図っています。
NGKグループはこれからも人的資本を経営の根幹に据え、社員の成長と企業の持続的な価値創造の両立を目指してまいります。
関連情報：
NGKグループビジョン
https://www.ngk.co.jp/info/vision/
NGKグループ 人的資本経営
https://www.ngk.co.jp/sustainability/society-human-capital.html
本件に関するお問合わせ先
コーポレートコミュニケーション部 TEL：052-872-7980
