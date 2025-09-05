こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東海道新幹線改札内に初出店「AND THE FRIET」が9月10日(水）から品川駅にて期間限定オープン限定トートバックとNEWフレーバーを先行発売
株式会社And The（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：小野澤 健次）と株式会社JR東海リテイリング・プラス（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：小林 創）は、9月10日（水）よりJR品川駅新幹線北口改札内に期間限定ポップアップショップ「AND THE FRIET（アンド ザ フリット）」をオープンします。
＜販売商品：DRIED FRIET（ドライフリット）＞
最高のフレンチフライを追求しつづけてきたフレンチフライ専門店「AND THE FRIET」が、芋のおいしさをご家庭でも味わっていただくために数年かけて開発したスナック、DRIED FRIET（ドライフリット）。
AND THE FRIETがこだわって世界各国から取り寄せたフレンチフライの素材をそのまま加工し、特殊なフライヤーでゆっくり時間をかけてサクサクの食感を引き出すことにより、素材の良さとおいしさを活かしました。
＜店舗概要＞
店舗名：AND THE FRIET 営業時間：10：00～20：00 定休日：無休
ブランド発祥の地である広尾店を模した内装が初登場。
街角にたたずむフリットスタンドのようなこだわりの空間で、厳選された芋から作られたプレミアムスナック「DRIED FRIET（ドライフリット）」をお届けします。
＜出店経緯＞
株式会社And The
2017年にドライフリットが生まれた頃は、３種類の個包装のみの販売。そのころ品川駅でPOP-UPストアを展開したのを懐かしく思い出します。現在は、ギフトボックスやグッズも取り揃え、品川駅先行販売のフレーバーなどもご用意しましたので、旅のお供に、お土産に、ぜひお立ち寄りください。
株式会社JR東海リテイリング・プラス
毎日様々な人がご利用される「駅」空間でお客様のニーズを捉えた出店戦略を検討する中、「お客様にときめきのひとときを感じていただきたい」という思いと、DRIED FRIETのこだわりを通して、新幹線ユーザーへ「ひとときの楽しみ」を提供するテストマーケティングを行う運びとなりました。
＜当店限定・先行商品＞
限定販売
商品名：STATION WORKERS OTE - IT GUY
販売価格 ：\2,000(税込)
それぞれの街で働く方をモチーフとした STATION WORKERS TOTE のシリーズから、品川駅限定デザインが復刻！品川駅で働くヘッドフォンをしたIT開発者をイメージしたイラストがポイントです。
限定トートバッグと、人気No.1 のMINI 5-PACK GIFT BOXがセットになっているので、お土産やギフトにも最適。
先行販売
商品名：サワークリーム アンド ディル：SOUR CREAM AND DILL
販売価格：500円（税込）
品川駅先行発売！
誰もがやみつきになるサワークリームとオニオンのコクに、ほのかな甘みのあるディルの香りを添えて。ディナーの一品のようなリッチで奥行きのある味わいに仕上げました。
「AND THE FRIET（アンド ザ フリット）」
最高のフレンチフライを追求し、厳選した芋をこだわりの製法とスタイルで提案する新感覚でリッチなフレンチフライ専門店です。パッケージはアートディレクター平林奈緒美氏によるデザイン。ヨーロッパのイラストレーターAnje Jager氏による子どものイラストが描きおろされています。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp
＜販売商品：DRIED FRIET（ドライフリット）＞
最高のフレンチフライを追求しつづけてきたフレンチフライ専門店「AND THE FRIET」が、芋のおいしさをご家庭でも味わっていただくために数年かけて開発したスナック、DRIED FRIET（ドライフリット）。
AND THE FRIETがこだわって世界各国から取り寄せたフレンチフライの素材をそのまま加工し、特殊なフライヤーでゆっくり時間をかけてサクサクの食感を引き出すことにより、素材の良さとおいしさを活かしました。
＜店舗概要＞
店舗名：AND THE FRIET 営業時間：10：00～20：00 定休日：無休
ブランド発祥の地である広尾店を模した内装が初登場。
街角にたたずむフリットスタンドのようなこだわりの空間で、厳選された芋から作られたプレミアムスナック「DRIED FRIET（ドライフリット）」をお届けします。
＜出店経緯＞
株式会社And The
2017年にドライフリットが生まれた頃は、３種類の個包装のみの販売。そのころ品川駅でPOP-UPストアを展開したのを懐かしく思い出します。現在は、ギフトボックスやグッズも取り揃え、品川駅先行販売のフレーバーなどもご用意しましたので、旅のお供に、お土産に、ぜひお立ち寄りください。
株式会社JR東海リテイリング・プラス
毎日様々な人がご利用される「駅」空間でお客様のニーズを捉えた出店戦略を検討する中、「お客様にときめきのひとときを感じていただきたい」という思いと、DRIED FRIETのこだわりを通して、新幹線ユーザーへ「ひとときの楽しみ」を提供するテストマーケティングを行う運びとなりました。
＜当店限定・先行商品＞
限定販売
商品名：STATION WORKERS OTE - IT GUY
販売価格 ：\2,000(税込)
それぞれの街で働く方をモチーフとした STATION WORKERS TOTE のシリーズから、品川駅限定デザインが復刻！品川駅で働くヘッドフォンをしたIT開発者をイメージしたイラストがポイントです。
限定トートバッグと、人気No.1 のMINI 5-PACK GIFT BOXがセットになっているので、お土産やギフトにも最適。
先行販売
商品名：サワークリーム アンド ディル：SOUR CREAM AND DILL
販売価格：500円（税込）
品川駅先行発売！
誰もがやみつきになるサワークリームとオニオンのコクに、ほのかな甘みのあるディルの香りを添えて。ディナーの一品のようなリッチで奥行きのある味わいに仕上げました。
「AND THE FRIET（アンド ザ フリット）」
最高のフレンチフライを追求し、厳選した芋をこだわりの製法とスタイルで提案する新感覚でリッチなフレンチフライ専門店です。パッケージはアートディレクター平林奈緒美氏によるデザイン。ヨーロッパのイラストレーターAnje Jager氏による子どものイラストが描きおろされています。
※画像はイメージです。
※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。
※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。
※商品のご予約および取り置きはできません。
本件に関するお問合わせ先
【リリースに関するお問合せ先 】
株式会社 JR 東海リテイリング・プラス
Mail:press@jr-plus.co.jp