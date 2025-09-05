東海道新幹線改札内に初出店「AND THE FRIET」が9月10日(水）から品川駅にて期間限定オープン限定トートバックとNEWフレーバーを先行発売



















品川駅先行発売！誰もがやみつきになるサワークリームとオニオンのコクに、ほのかな甘みのあるディルの香りを添えて。ディナーの一品のようなリッチで奥行きのある味わいに仕上げました。「AND THE FRIET（アンド ザ フリット）」最高のフレンチフライを追求し、厳選した芋をこだわりの製法とスタイルで提案する新感覚でリッチなフレンチフライ専門店です。パッケージはアートディレクター平林奈緒美氏によるデザイン。ヨーロッパのイラストレーターAnje Jager氏による子どものイラストが描きおろされています。※画像はイメージです。※数に限りがございます。売切れの際はご容赦ください。※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合がございます。また、急遽販売を終了する場合がございます。※商品のご予約および取り置きはできません。