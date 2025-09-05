クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」、本日より、「MSCベリッシマ2026年11月～2027年1月 沖縄 日本発着クルーズ（片道クルーズ含む）」の販売を開始いたしました
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」運営の株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：澤田秀太、野本洋平）は、本日より、「MSCベリッシマ2026年11月～2027年1月 沖縄 日本発着クルーズ（片道クルーズ含む）」の販売を開始いたしました。
この度、2026年11月出発の那覇発着クルーズ（5泊6日）、2026年12月～2027年1月出発の那覇発着クルーズ（4泊5日・全9日程）、さらに2026年11月出発の東京発那覇着片道クルーズと2027年1月出発の那覇発東京着片道クルーズの販売を開始いたしました。例年ご好評をいただいている「那覇発着コース」は、12月-1月出発で9日程をご用意しており、お客様のご予定やご都合にあわせてお選びいただけます。最安値クルーズ代金は、内側客室65,980円です。寒さが厳しい12月の季節に、南国で味わう非日常のリゾート体験を、ぜひこの機会にお楽しみください。
＜コース紹介＞
MSCベリッシマで航く （那覇・石垣島・基隆・宮古島）クルーズ4泊5日-那覇発着-
出発日：2026年12月26日
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_4N_OKA_101431.html
ニューイヤークルーズ!MSCベリッシマで航く （那覇・石垣島・基隆・宮古島）クルーズ4泊5日-那覇発着-出発日：2026年12月30日
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_4N_OKA_101430.html
MSCベリッシマ特集ページ：https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/msc_bl_2.php
MSCクルーズ一覧ページ：https://www.best1cruise.com/B/MSC/
MSCベリッシマ客船紹介ページ：https://www.best1cruise.com/ship/MSCBL/
MSC ベリッシマ
イタリアに本社を置く「MSC クルーズ」が保有する2019年3月に造船された超大型客船です。全長315m、高さ65m、総トン数171,598 トンと、日本に来航する客船としては過去最大（※総トン数において）となります。ロックからオペラまで全６種類、ブロードウェイスタイルのオリジナルのショーや、天井全体を巨大なLED スクリーンで覆われた96m のプロムナード、AIを搭載した室内バーチャル・アシスタントなど、最新技術を用い洋上での休暇を快適にお過ごしいただけます。
【ベストワンドットコムについて】
ベストワンドットコムは、クルーズ旅行専門サイト、国内旅行における商品ごとの専門サイトを運営する
オンライン旅行会社です。
クルーズ旅行情報、掲載コース数においては日本最大級のWEBサイト「ベストワンクルーズ」を運営し
ております。 専門ならではのきめ細やかな提案・接客と、豊富な取扱商品数で好評を頂いております。
また、国内旅行における商品ごとの専門サイトも立ち上げて運営しております。
会社名 ：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地 ：東京都新宿区富久町16-6西倉LKビル2階
設立 ：2005年9月5日
代表取締役会長 ：澤田 秀太
URL ：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社ベストワンドットコム 担当：国門 （経営企画部）
TEL：03-5312-6247/FAX：03-5312-6248/E-mail：ry-kunikado@best1cruise.com
