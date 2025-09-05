会場とオンラインの課題を同時解決！「ロボット＋デジタルツイン」で展示会イベントを成功に導く新パッケージ提供開始
次世代コミュニケーションをデザインするiPresence株式会社（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役社長：クリストファーズ クリスフランシス、以下「iPresence」）は、この度、お客さまからのご要望にお応えし、これまで提供していた展示会向けソリューションをパッケージ化し、「展示会イベント特別パッケージ」として正式に提供を開始いたしました。
本パッケージは、テレプレゼンスアバターロボット（テレロボット）と高精細3Dデジタルツインで、展示会における集客と成果を最大化します。
■背景：展示会の課題をリアルとデジタルで解決
当社は、「まるでそこにいる」をテーマに、遠隔地にいる人がより存在感・臨場感のある遠隔コミュニケーションを実現するテレロボットやデジタルツイン、AIエージェントなどの開発・提供をしています。
多くの企業がマーケティング活動の一環として展示会に出展する一方で、「来場者の呼び込みが難しい」「名刺交換で終わってしまい、その後の商談に繋がらない」といった課題に直面しています。
これらの課題を解決するため、当社は会場での集客に特化したロボットによるソリューションと、会期後も活用できるデジタルツインのソリューションをセットでご提供することにいたしました。リアルな会場での集客から、オンラインでの長期的なフォローまで一貫して支援することで、展示会の投資対効果（ROI）を大幅に向上させます。
■「展示会イベント特別パッケージ」のサービス内容
本パッケージは、それぞれの課題に特化した以下の2つのサービスをご提供します。
呼び込みロボット「temi」による自動アナウンスサービス： 展示ブース前を自律走行するロボット「temi」が、来場者に向けて効果的な自動アナウンスを行います。人の目を引きつけ、ブースへの呼び込みを自動化することで、人的リソースを営業や商談に集中させることができます。
高精細「3Dデジタルツイン」によるオンライン展示サービス： 展示ブース全体を精細な3Dデータで再現し、オンライン上で公開します。会期中に来場できなかった見込み客にも、臨場感あふれるオンラインブースを通じてアプローチできるほか、イベント後も継続的に情報を提供し、商談機会を創出します。
資料ダウンロードはこちら
https://ipresence.jp/news/250827/
今後の展望
当社は、本パッケージを通じて、お客様が展示会での成果を最大化できるよう、より一層のサービス向上に努めてまいります。展示会の集客や成果にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
■ iPresence株式会社について
iPresence株式会社は、「まるでそこにいる」をテーマに、遠隔地にいる人がより存在感・臨場感のある遠隔コミュニケーションを実現するテレプレゼンスアバターロボット（テレロボ）やAIエージェントなどの開発・提供をしています。この独特の世界観を擬似的な”Teleportation”（テレポーテーション）と定義付け、遠隔コミュニケーションの可能性を最大限に引き出し、新しい働き方や暮らしを創出することを目指しています。
2025年大阪・関西万博では、未来の社会を創る技術として、様々な形で万博に関わっています。今回の大阪ヘルスケアパビリオンでの出展の他、「どこでも万博」の取り組み等を通じて、会場に来られない子ども達にも、遠隔で万博を体験できるソリューション「temi」を提供しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329010&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329010&id=bodyimage2】
配信元企業：iPresence株式会社
