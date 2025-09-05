IDOG&ICATオリジナル犬用ハーネス「iDog fleur HugHold犬用コンフォートハーネス」を2025年9月5日より販売開始しました。可愛さと機能性を兼ね備えた愛犬に優しいハーネスです。
犬の服・猫の首輪を中心にペット用品を販売する株式会社ゼフィール（富山県小矢部市）は犬用ハーネス【iDog fleur HugHold犬用コンフォートハーネス リード付き】を、当社運営のインターネットショッピングサイトや、小売向けの卸売サイトにて2025年9月5日から販売致しました。こちらはすべて当社の自社開発の製品です。
■ 可愛いを詰め込んだ愛犬のための新作ハーネス
HugHold（ハグホールド）の新作ハーネスに、IDOG＆ICATのオリジナルブランド「iDog fleur（アイドッグ フルール）」デザインが登場。
チェリー・くま・ハートの3種類のバリエーションをご用意しました。
袖口にはフリルをあしらい、可愛らしさがアップ。
お洋服の上から着せても可愛いデザインです。
■ iDog HugHold（ハグホールド）犬用コンフォートハーネスとは
「ママにハグされているようなベスト型のダブルアジャストの犬用ハーネス」
iDogが開発した全く新しい形のダブルで調整できるしっかりホールドできる犬用ハーネスです。
何度も試行錯誤し数えきれない試作の末やっと実現した、しっかりホールドしつつも愛犬への負担を少なくする形のハーネスを開発しました。
首・胸部分とおなか周りの2か所を別々に面ファスナーで調節して留めることができるようになったので、従来のハーネスよりも体にフィットし、すり抜けを防止します。
また、2か所を調整することで、負担がかかりやすい気管支を避けた大き目に首をくった形でもしっかりと愛犬を支えます。首周りと胴回りで留める部分が分かれているため、どんな体型のわんちゃんにもピッタリとフィットさせることができます。
まるでママに抱っこされているような安心感と優しい付け心地で、簡単に着用することができます。
サッと付けることができるので、災害や緊急時にも安心して着用できる犬用ハーネスです。
HugHoldは、「ハグ」と「ホールド」という二つの言葉を組み合わせています。
「Hug」は愛犬を優しく包み込む温かさや安心感を、「Hold」はしっかりとしたサポートと安定感を表現しています。
愛犬をまるで抱きしめるように守り、快適にサポートするハーネスを実現しました。
■ キュートで可愛いワンコのための「iDog fleur（アイドッグ フルール）」シリーズ
可愛さと機能性を兼ね備えたIDOG＆ICATのオリジナルブランドです。
レース、フリル、小花柄…女の子のスキを集めました。
可愛らしさとやわらかさ、暖かみのあるclosetを提案致します。
誰からも愛される女の子のリアルクローゼットです。
■愛犬愛猫家が考えたこだわりの商品
ペットを愛するスタッフが集まり、ペットを最優先に考え商品を企画しています。
国際検査基準に基づいた検品方法で日系の検品会社により細かく検品が行われています。
企画から生産・お届けまでを一貫して自社で管理することですべてのサービスを高い水準でご提案いたします。
【当社について】
株式会社ゼフィールは、犬の服・猫首輪が中心となるオリジナルブランド「IDOG＆ICAT」の企画・製作・販売をしております。
IDOG＆ICATで扱う洋服は一部海外で製造しておりますが、ほとんどが富山県の自社工場で1枚1枚丁寧に製作しています。
【会社概要】
会社名 ：株式会社ゼフィール
設立 ： 1989年5月1日
代表者 ： 代表取締役 長谷川 恭市
住所 ： 〒932-0131 富山県小矢部市名畑5071-1
URL ： https://www.idog.jp/
事業内容：ペット用品の製造・販売
【店舗案内】
■総合本店
インターネットショップ本店：https://www.idog.jp/
■犬用品
犬の服のiDog楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/idog/
犬の服のiDog Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/idog/
犬の服のiDog Amazon店
■猫用品
猫首輪・猫用品iCat楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/icat/
■卸売り専用サイト：https://www.idogicat.net/
