静電気防止（ESD）用分割ボックスの世界市場2025年、グローバル市場規模（カーボード製、プラスチック製）・分析レポートを発表
2025年9月5日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「静電気防止（ESD）用分割ボックスの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、静電気防止（ESD）用分割ボックスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本調査によると、世界の静電気防止（ESD）用分割ボックス市場は2023年にUSD XXX百万と評価されており、2030年までにUSD XXX百万へ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率（CAGR）はXXX％と見込まれており、エレクトロニクス製造や航空宇宙・防衛分野における需要増加が主な成長要因です。静電気放電（ESD）対策は精密機器の保護に不可欠であり、仕切りボックスは部品の安全な保管・輸送において重要な役割を担っています。
________________________________________
産業チェーンと応用分野
本レポートでは、静電気防止（ESD）用分割ボックスの産業チェーンと主要用途が整理されています。
● 航空宇宙・防衛分野：カーボード製およびプラスチック製の仕切りボックスが採用され、精密部品の輸送・保管で高い需要があります。安全規格の厳格化に伴い、導入が拡大しています。
● 電子産業：半導体や電子部品の保護を目的に、耐久性と導電性を兼ね備えたプラスチック製仕切りボックスが多く利用されています。特にアジア市場で需要が急増しています。
● その他分野：研究機関や高精度機械を扱う産業でも導入が進みつつあります。
________________________________________
地域別市場動向
地域別の市場動向は以下の通りです。
● 北米・欧州：政府の規制強化や電子産業の高度化により安定的な成長を維持しています。消費者意識の向上も市場拡大を後押ししています。
● アジア太平洋地域：特に中国が市場を牽引しており、旺盛な国内需要と政策支援、強固な製造基盤を背景に急速な成長を遂げています。日本や韓国も電子産業の発展に伴い需要が拡大しています。
● 南米・中東・アフリカ：今後の市場成長余地が大きく、インフラ開発や輸送産業の拡大により需要が高まると見込まれています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートはマクロ視点で市場を包括的に分析しています。
1. 市場規模とセグメンテーション：販売数量（百万ユニット）、収益、タイプ別（カーボード、プラスチック）、用途別（航空宇宙・防衛、電子産業、その他）の市場シェアを算出しています。
2. 産業分析：規制、技術革新、消費者需要を考慮し、市場を左右する成長要因と課題を提示しています。
3. 地域分析：各国・地域の政策、インフラ整備、経済状況を踏まえて市場機会を抽出しています。
4. 市場予測：データに基づき、2030年までの市場成長率や需要動向を予測しています。
________________________________________
企業・消費者・技術分析
主要企業として、LewisBins、Akro-mils、Protektive Pak、Quantum Storage、Bradford Company、Bondline Electronics LTD、Shanghai Leenol、U.S. Plastic Corp、MFG Tray、Concoが挙げられています。
各社は高機能素材の開発やカスタマイズ製品の提供を通じて市場競争力を強化しています。消費者分析では、航空宇宙や電子産業のバイヤーが、耐久性・静電気保護性能・コスト効率を重視していることが明らかになっています。技術面では、リサイクル可能素材の採用や軽量化技術の導入が進展しており、環境対応型製品の開発が競争優位性を高めています。
