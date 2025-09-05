こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「99回洗っても色褪せない」がお客さまの声でリニューアル！新『色褪せ知らずの黒パンツ』が6タイプで登場 不要なボトムス1本下取り「履き替えキャンペーン」半額分majicaポイントプレゼント
株式会社ドン・キホーテは、オリジナルブランド「情熱価格」の人気アパレルシリーズ『色褪せ知らずの黒パンツ』スキニーパンツ、ストレートパンツをお客さまの声をもとにリニューアルし、新たに4タイプ（ワイド、テーパード、スーパースキニー、ベーカーワイド）を加え、2025年9月6日（土）の“クロの日”より順次、全国のドン・キホーテ、アピタ・ピアゴ系列店舗（一部店舗を除く）にて販売を開始します。
リニューアル記念として、不要なボトムス1本を下取りし、対象の『色褪せ知らずの黒パンツ』購入金額の半額分majicaポイントをプレゼントする「履き替えキャンペーン」を、全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）で9月13日（土）より実施します。
どんなトップスとも合わせやすく、着こなしに安定感があり、世代や性別を問わずニーズが高い黒パンツですが、洗濯や汗、日焼けなどにより徐々に色が落ち、“まっ黒”で無くなってしまうことが悩みでした。2020年9月にスキニーパンツからスタートした『色褪せ知らずの黒』は、糸を生成する前に染め、繊維の一本一本が芯まで黒い「黒原着糸」を使用することで、何度着ても洗っても清潔感のあるきれいな“まっ黒”の状態をキープ。コスパがよく、環境にも優しい新定番商品として、アイテムを拡大しながら累計販売46万本の人気シリーズとなりました。
今回、公式アプリ内の「マジボイス」に寄せられたお客さまの声をもとに、スキニーパンツ、ストレートパンツのストレッチ性や縫製、シルエットを改善しリニューアルするとともに、“洗っても洗っても全っ然色落ちしない”コンセプトはそのままに、履き心地やシルエットにおいても長く愛用していただけるよう、様々なファッションスタイルに対応する6タイプへ拡大。タイプごとに、それぞれのシルエットに合う素材やストレッチ感を追求しています。
https://digitalpr.jp/table_img/2034/117431/117431_web_1.png
■『色褪せ知らずの黒パンツ』商品ラインアップ
https://digitalpr.jp/table_img/2034/117431/117431_web_2.png
※アピタ・ピアゴでは、スーパースキニーパンツ、ベーカーワイドパンツの取り扱いはございません。
■「履き替えキャンペーン」について
対象の『色褪せ知らずの黒パンツ』をお買い上げで、不要なボトムスを1本下取りします。
実施期間： 2025年9月13日（土）～30日（火） 先着3,000名様
実施方法： 対象の『色褪せ知らずの黒パンツ』お買い求めの際、不要なボトムス1枚とmajicaアプリ内にあるクーポンをご提示ください。下取りとして、購入金額の半額分のmajicaポイントをプレゼントします。
注意事項： レシート1枚につき下取りは1回のみとなります。お預かりしたボトムスのご返却はできかねます。
■その他キャンペーンについて
１．公式Xフォロー＆共有＆返信で応募！限定「色褪せないGジャン」が当たる！
実施期間： 2025年9月6日（土）～9月12日（金）
実施方法： ドンキ公式Xをフォローし、リプライ・リプライした方の中から抽選で96名様に限定「色褪せないGジャン」をプレゼント。詳しくは公式Xにてご確認ください。
２．マジボイス「叫べ！色褪せ知らずの黒スキニー愛大募集！」
実施期間： 2025年9月5日（金）～9月30日（火）
実施方法： コメント数が増えるほど、お得なクーポンの配布数が拡大！皆様の熱い思いが溢れれば、驚きの特別クーポンが解放されます！
※新『色褪せ知らずの黒』スキニーパンツを960円税抜（1,056円税込）でご購入いただけるクーポンを…
コメント96件達成で、先着500名様にご用意
コメント960件達成で、先着1000名様にご用意
※「履き替えキャンペーン」「公式X・マジボイスキャンペーン」はドン・キホーテのみとなります。
■商品へのご意見は『マジボイス』へ
“みんなの声で、ぜんぶが変わる！？”オリジナル電子マネー『majica（マジカ）』の公式アプリ内に、2023年11月からスタートした『マジボイス』。お店の設備やサービス、商品へのダメ出しほか、お客さまのマジなご意見やご要望をもとに、一緒に変えていく新サービスです。
「マジボイス」サイトhttps://www.majica-net.com/majivoice/
※掲載載反映までは時間がかかる場合があります。
■ドン・キホーテのオリジナルブランド『情熱価格』
2009年10月に誕生したドン・キホーテのオリジナルブランド『情熱価格』は、2021年2月に、 自社完結で開発するブランド、つまり自社の所有物としての“プライベートブランド”ではなく、お客さまと一緒に商品をつくる“ピープルブランド”と定義してリニューアル。食品・日用品・家電・衣料品など多岐にわたるカテゴリで合計約3000点の商品を発売しています。
「情熱価格」HP https://www.donki.com/j-kakaku/
■『ありえ値ぇ』とは
思わず「ありえねぇ！」と感じてしまうくらいに驚きの「価格」と「商品特徴」を兼ね備えた、 特に自信を持ってお届けしたい商品です。
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
情熱価格
https://www.donki.com/j-kakaku/
マジボイス
https://www.majica-net.com/majivoice/
