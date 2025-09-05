Web¼è°ú¤Î·òÁ´À¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¿·¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡Ù¤ÇÌ¤ÆÉÆ±°Õ¡¢¥Àー¥¯¥Ñ¥¿ー¥óÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈß·¹¨½¼¡¢°Ê²¼¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡Ë¤Ï¡¢Web¥µー¥Ó¥¹¤Îµ¬Ìó¤äÍøÍÑ¾ò·ï¤ò5¤Ä¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¿·¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡Ù¤ò¡¢ËÜÆü¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¡Ûhttps://pentagon.social
¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹ØÆþ¤äÆ±°Õ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ë¡Ö°ìÃ¶»ß¤Þ¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ëµ¬À©¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤¡ÖÌ¤ÆÉÆ±°Õ¡×¤ä¡Ö¥Àー¥¯¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¡¢¾ÃÈñ¼ÔÂ¦¤Î¿·¤·¤¤½¬´·¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¼Ò²ñÊÑ³×¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£µ¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Çµ¬Ìó¤ò²Ä»ë²½
⬛︎·òÁ´À¤ò£µ¹àÌÜ¡¦ºÇ¹â5ÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ë
¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¤Ï¡¢ÍøÍÑµ¬Ìó¤Ê¤É¤ÏÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯Æñ²ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¡¢»ë³ÐÅª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ú¥ó¥¿¥´¥ó¤Ç¤Ï¡¢Âç¼êEC¥µ¥¤¥È¤ä¿Íµ¤¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¡Öµ¬Ìó¡×¡¢¡ÖÊÖÉÊ¡¦²òÌó¡×¡¢¡Ö»ÙÊ§¤¤¡×¡¢¡Ö¥µ¥Ýー¥È¡×¡¢¡ÖÇÛÁ÷¡×¤Î5¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢¥ìー¥Àー¥Á¥ãー¥È¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²Ä»ë²½¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡¢Çã¤¤Êª¤äÅÐÏ¿¤ÎÁ°¤Ë¥Ñ¥Ã¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÀµ¤·¤¤°Õ»×·èÄê¡×¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
⬛︎¤Ê¤¼¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÍøÍÑµ¬Ìó¤òÆÉ¤Þ¤º¤Ë¡ØÆ±°Õ¡Ù¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©
¤â¤Ï¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤EC¥µ¥¤¥È¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡£Çã¤¤Êª¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯ÅÐÏ¿¤ÎºÝ¡¢¡ÖÍøÍÑµ¬Ìó¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î¹ÔÆ°¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌ¤ÆÉÆ±°Õ¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¹²¤Æ¤Æµ¬Ìó¤òÆÉ¤ß¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¤È¸å²ù¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢´ë¶È¤Î¼ý±×ºÇÂç²½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î»×¹Í¤òÄä»ß¤µ¤»¹ØÇã¹ÔÆ°¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¡Ö¥Àー¥¯¥Ñ¥¿ー¥ó¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¤¹¡£
¡¡Êª¼ÁÅª¤ÊË¤«¤µ¤¬Ë°ÏÂ¾õÂÖ¤Î¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÇ¡²¿¤ËÍß¤·¤¬¤é¤»¤ë¤«¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤«¤É¤¦¤«¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤Ê¤¤»×¹ÍÄä»ß¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤òÂ¥¤·¹ØÆþ¤ËÆ³¤¯¤³¤È¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÍøÍÑµ¬Ìó¤òÇ¡²¿¤ËÆÉ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤«¤¬½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
⬛︎¡Ö¥°¥ìー¥¾ー¥ó¡×¤òÆ©ÌÀ²½¤¹¤ë
¤³¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ò»×¹ÍÄä»ß¾õÂÖ¤Ë¤µ¤»¤Æ¾×Æ°Çã¤¤¤òÂ¥¤¹¼ý±×Âè°ì¼çµÁ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹»ÑÀª¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡µ¬À©¤ä¡¢¥Àー¥¯¥Ñ¥¿ー¥óÂÐºö¶¨²ñ¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÈó¥Àー¥¯¥Ñ¥¿ー¥óÇ§Äê¡ÊNDDÇ§Äê¡ËÀ©ÅÙ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢´ë¶È¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¥â¥é¥ë¤òµá¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Àー¥¯¥Ñ¥¿ー¥óÂÐºö¶¨²ñ¤Ï¡¢Web¾å¤Ë¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Ë¤è¤ëÆ±°Õ¡×¤È¡ÖÌÀ¤é¤«¤ÊË¡Îá°ãÈ¿¡×¤Î´Ö¤Ë¡¢Á±°¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Û£Ëæ¤Ê¡Ö¥°¥ìー¥¾ー¥ó¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¶¨²ñ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ëµ¬Ìó¤ÎÆ±°Õ¤òÂ¥¤¹¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëµ¬Ìó¤ÎÍ×Ìó¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ëÉÔ¿®´¶¤Î³Ë¿´¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÖÆ±°Õ¡×¤Î²ÝÂê¤¬°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¿ä¾©¤ò¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥°¥ìー¥¾ー¥ó¡×¤òÆ©ÌÀ²½¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤¬Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
⬛︎Æ±°Õ¤ÎÁ°¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Îµ¬À©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼«Î§Åª¤Ê¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤â½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤òÂ¥¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎµðÂçIT´ë¶È¤¬A/B¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î¡Ö¥æー¥¶ー¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¼êË¡¤¬¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ³Ø½¬¡¦ÁýÉý¤µ¤ì¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊAI¤Ë¤è¤ë»×¹ÍÄä»ß¤ÎÁýÉý¤ÎÄ¬Î®¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ö°ìÃ¶»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÀµ¤·¤¤°Õ»×·èÄê¡×¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¯¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ËÉ¤²¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤·¤»¤¤¡×
⬛︎¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¼±ÊÑ³×¡ª¤½¤ì¤³¤½¤¬´ë¶È¤Î¼«Î§Åª¤Ê²þÁ±¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë
ËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡Ö°ìÃ¶»ß¤Þ¤ë¡×½¬´·¤¬¹¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ï´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÅ¤«¤Ç¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ¬Ìó¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡ÖÊÖÉÊ¼êÂ³¤¤¬Ê£»¨¤À¡×¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬²òÌó¤·¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤«¤éÃßÀÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶ÈÂ¦¤â¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ä¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ý±×°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ø¤ÈÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤«¤é¤Ï¡ÖÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢µ¬Ìó¤ò¤è¤êÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÑ³×¤ÎÃû¸õ¤Ï¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢µ¬À©¤Ë¤è¤ë¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ë¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢´ë¶È¤È¾ÃÈñ¼ÔÁÐÊý¤Ë¿®Íê¤È°Â¿´¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¿·¤¿¤Ê·òÁ´¤ÊWeb¼Ò²ñ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£