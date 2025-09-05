株式会社DMM.com証券(本社：東京都中央区、代表取締役 谷川龍二)が提供する株式オンライントレード【DMM 株】は、2026年1月に株式累積投資サービス(以下、「つみたてかぶ」といいます。)の提供開始ならびにNISAつみたて投資枠が利用可能予定となりましたので、お知らせいたします。









【DMM 株】の「つみたてかぶ」では、NISAのつみたて投資枠、成長投資枠を利用し、売買で生じた利益や配当金を非課税とすることができます。

※課税口座も利用可能です

株式累積投資とは、あらかじめ銘柄や買付するサイクル、金額等を設定しておくことで、定期的な買付が自動的に行われる仕組みです。一度プランを設定すれば、その後は自動的に買付が行われるので、投資がはじめての方や、日々お忙しい方にも気軽にご利用いただけます。

また、「つみたてかぶ」では1,000円と少額での設定が可能であることに加え、買付するサイクルを「毎月」、「毎週」の他、「毎営業日」と設定することも可能で、自由度の高い設計となります。

非課税枠を使った中長期的な資産形成を目指して、お客様のスタイルに合わせたプラン設定を「つみたてかぶ」でご検討いただけますと幸いです。

なお、「つみたてかぶ」の提供開始時におきましては国内株式向けのサービスとなる見込みですが、順次、米国株式にも同サービスの導入を予定しております。

スケジュールを含めた詳細が決まりましたら、あらためてお知らせいたしますので、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。

▼「つみたてかぶ」の概要はこちら

https://kabu.dmm.com/service/cumulative/

その他、当社で現在開催しておりますキャンペーンについて、以下もご参照ください。

▼『株＋FXの初回取引でもれなく5,000円キャッシュバックキャンペーン』について

≪キャンペーン期間≫

2025年8月18(月)～2025年9月30日(火)

キャンペーン期間終了日までに【DMM FX】【DMM 株】【DMM CFD】【DMMバヌーシー】全てのアカウントの審査が完了し、【DMM FX】と【DMM 株】で初回取引をされたお客様に、もれなく5,000円をキャッシュバックいたします。

キャッシュバックには条件および注意事項がございます。詳細は以下URLよりご確認ください。

https://fx.dmm.com/campaign/trade/

▼アカウント登録について

【DMM 株】アカウント登録手続きはインターネット上で簡単に完結いたします。

手続きの際、『スマホでスピード本人確認』をご利用いただくと、郵便物の受け取りが不要となるため、アカウント登録申込の完了から最短即日での売買が可能です。 ※信用取引口座開設の審査完了までは別途、数営業日をいただきます。

▼新規アカウント登録はこちらから

https://securities.dmm.com/register/?type=stock

▼『スマホでスピード本人確認』とは？

https://securities.dmm.com/ekyc/

なお、すでに【DMM 株】アカウントを登録済みのお客様は、マイページから信用取引口座の申込が可能です。 詳細は以下URLをご参照ください。 ▼信用取引口座申込み方法

https://kabu.dmm.com/start/account_flow/margin/

