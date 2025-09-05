リーナー、ITトレンド2025年上半期ランキング「購買管理システム」部門にて1位を受賞

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史）が運営するIT製品の比較サイト「ITトレンド」が発表した「ITトレンド2025年上半期ランキング」の「購買管理システム」部門において、「リーナー購買」が1位を受賞いたしました。

リーナー購買サービス詳細(https://leaner.jp/purchasing)

■ITトレンド2025年上半期ランキングとは

ITトレンドは、IT製品の比較・資料請求ができる無料サイトです。ユーザーがIT製品を検討する際に、製品の比較検討や情報収集をスムーズに行えるよう、様々な情報を提供しています。

「ITトレンド2025年上半期ランキング」は、2025年上半期にITトレンドでユーザーから最もお問い合わせが多かった製品を発表するものです。

【先着5社限定】購買管理システムに関する個別相談会

▶︎詳細・お申し込みはこちら(https://leaner.jp/event-5/qf3_OKd6)

■リーナー購買とは

リーナー購買は、複数のECサイトから商品選定、発注、承認、検収に至るまでのあらゆる購買業務を単一のプラットフォームで一元管理することで、企業のガバナンス強化、調達コストの最適化、そして業務効率化を実現し、購買業務のDXを強力に推進するクラウドサービスです。

- 特徴- - 購買の一元化：購買プロセス全体を一つのシステムで完結させ、購買情報の可視化と一元化を進めます。- - コスト削減：企業推奨品の設定、一元管理することで、購買価格のばらつきを解消し、購買の集約とコスト削減を促進します。- - 業務効率化：アナログな購買プロセス、分散したECサイト、自社カタログの管理を集約し、経理や管理担当者の負担も軽減します。- 主な機能- - 外部カタログ連携：主要なECサイトとリーナー購買を連携させることで、間接材購買サイトの一元化が可能です。これにより、ECサイトごとの煩雑な承認申請や保守管理が不要となり、複数の外部カタログや自社カタログとの横断検索が可能になります。- - 企業推奨品：標準品を「企業推奨品」として登録することで、手間をかけずに購買統制が可能になります。- - 見積購買・スポット購買機能：価格や購買条件が変動する間接材、またリーナー購買に登録されていない間接材の発注も可能なため、間接材全体の購買に活用可能です。- - 承認ワークフロー：購買の申請先や承認における階層構造を柔軟に設定可能です。- - 検収機能：間接材購買における分納にも対応しており、直感的に利用いただける検収機能を提供しています。- - 購買データ分析：リーナー購買で取得できる購買データの出力が可能です。間接材購買の実態把握、改善活動に活用可能です。- - BPOによるサポート：間接材購買の主管部署がないなど、導入後の維持管理に課題がある場合もご相談ください。リソース確保から運用まで、一貫した支援も可能です。

これらの機能により、購買業務を効率化し、企業のガバナンス強化とコスト削減を支援します。

■会社概要

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシング DXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」 を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プ ロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の 利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル2F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp





