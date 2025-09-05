「LivelyLife×楽天スーパーSALE」人気商品が勢ぞろい！最大85%OFFの超お得セール！

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

LivelyLifeは、スマートな技術で日常をより快適に、もっと自由にする製品をお届けします。世界中の皆さまに、高品質でずっとお求めやすい価格を実現しました。私たちが目指すのは、スマートな移動という新しい体験を通じて、あなたの毎日をもっと充実させ、生き生きとしたものにすることです。

最近話題を集めているLCD搭載イヤホンが大人気です。このLL05は、より大きなスクリーンと美しい壁紙に加え、ANCノイズキャンセリングモードも搭載。より没入感のある音楽体験をお届けします。

SALE価格：2380円

購入はこちらへ：https://item.rakuten.co.jp/livelylife/i302532/

コンパクトなサイズに、一日中の充電を可能にする大パワーを凝縮。20000mAhの大容量と最新22.5W高速充電で、デバイスを常に満充電の状態に保ちます。さらにPSE認証取得で、安全性があるこそ安心。

購入はこちらへ

https://item.rakuten.co.jp/livelylife/c302174-2/

2025年最新モデルのプロジェクターが登場。1080pの高精細画質に加え、4K動画にも対応。独立スピーカー内蔵で、迫力の音響体験を実現します。あなただけのプライベートシネマを体験してみませんか？

購入はこちらへ： https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301798/(https://item.rakuten.co.jp/livelylife/a301798/)





TikTokで大注目の折りたたみキーボードが登場。広げればフルキーボードとして全ての機能を活用でき、折りたたむと手帳サイズのコンパクトさ。さらに業界初となるタッチパネルとテンキーを一体化したデザインを採用。表面は皮革仕様で上質な手触り、ビジネスシーンでも洗練された効率性を発揮します。

購入はこちらへ： https://item.rakuten.co.jp/livelylife/t301939/

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。



【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

TEL：042-512-8274

URL：https://www.rakuten.co.jp/livelylife/

E-Mail：marketing@livelylife.jp

事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ

・自社サイト、各ショッピングモール店舗の運営