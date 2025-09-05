明豊エンタープライズグループ初、台湾にて海外投資家向けセミナーを4日間連続開催し台湾市場での基盤固めへ

東京23区を中心に200棟を超える“新築1棟投資用賃貸住宅”の供給を行う株式会社明豊エンタープライズ（東京都目黒区：代表取締役 矢吹 満、以下「明豊エンタープライズ」）の台湾現地法人、東京明豐開發股份有限公司（台北市中山区：代表取締役 内田 千博、以下「東京明豐開發股份有限公司」）は、2025年8月20日～23日の4日間にわたり、海外投資家向け不動産投資セミナーを開催しました。
初日は東京明豐開發股份有限公司が単独で実施し、2日目は台湾の大手会計事務所および現地不動産仲介会社、3日目は台湾の大手金融会社のOK忠訓を親会社とする、忠訓地産開発有限公司（台湾台北市：代表 陳 訓弘、以下「忠訓地産社」）、4日目は不動産の購入から管理、売却まで一貫したサービスを提供する澳居地產股份有限公司（台湾台北市：代表 朱 哲輝、以下「住吉不動産」）と共同で開催。4日間で約90名の海外投資家が参加しました。
当日、東京明豐開發股份有限公司の初の試みとして、不動産鑑定士の洲浜 拓志氏を外部講師として招聘し、主に日本不動産市場の最新動向や資産形成の実務、税務・相続対策など幅広いテーマを題材に開催しました。セミナー終了後には洲浜氏による個別相談会も開催され、参加した海外投資家の深い不安や疑問を解消し、大変好評をいただきました。
尚、明豊エンタープライズは海外販売事業において、2024年7月期は9棟、2025年7月期は10棟の販売実績を上げております。こうした実績を踏まえ、今後もさらなる事業拡大と持続的な成長に努めてまいります。
■セミナー開催の背景
近年、インバウンド需要の増加や、外国為替市場における円安を背景にアジア圏における日本の不動産投資への関心が高まり続けています。しかし、同時に日本の不動産税制、相続手続き、そして海外からの資産形成の具体的な方法など、多くの不安や疑問も存在します。今回のセミナーは、これらの潜在的な不安を解消し、安心して日本の不動産投資を進めていただけるよう、実践的な情報提供を目的として開催されました。
これまで明豊エンタープライズでは、2023年より台湾で投資家向けセミナーを開始し、さらにシンガポールや香港でも個別商談会を実施してきました。2025年5月には香港でセミナーを開催し、多くの参加者から好評を得るなど、アジア圏での販売チャネルの拡大を進めています。
その中で、台湾市場におけるさらなる事業基盤強化を目的に、2024年12月に現地法人「東京明豐開發股份有限公司」を設立し、2025年2月に営業を開始。本セミナーは東京明豐開發股份有限公司が主催する初のセミナーであり、台湾現地に根差した活動の第一歩となりました。
■セミナー参加者の反応・投資意欲について
本セミナーでは、台湾の投資家から高い関心と積極的な投資意欲が見られ、「明豊エンタープライズの物件を購入したい」「追加で投資を検討したい」といった声が寄せられました。参加した投資家は、明豊エンタープライズの物件の詳細や購入から運用までワンストップでサポートする体制、さらに海外送金や賃貸管理など海外投資家特有の実務にも対応可能な点に注目していました。また、専門家による日本不動産市場の解説や相続・税務対策の説明を受けることで、投資家にとって日本不動産投資の魅力や自らの投資戦略を具体的にイメージする機会となりました。
■外部講師 洲浜 拓志氏のコメント
「今回、台湾の投資家の皆様に直接お話できる貴重な機会をいただき、大変光栄に思います。日本の不動産市場は円安やインバウンド需要の回復を背景に、海外投資家の関心が高まっています。セミナーでは最新の市場動向に加え、資産形成の実務や相続・税務対策といった具体的なテーマについてもお伝えしました。参加者の方々が抱える不安や疑問に対し少しでも参考となる情報を提供できたなら幸いです。」
《洲浜 拓志（すはま・たくし）プロフィール》
動産鑑定士として国内外の不動産市場に精通し、資産運用、相続・税務対策に関するコンサルティングを手掛けています。元銀行員として法人営業や融資業務の経験を持ち、不動産投資や資産形成に関する実務知識も豊富です。不動産投資セミナー講師としても活躍しており、実務を即した具体的なアドバイスに定評があります。
■東京明豐開發股份有限公司 海外営業推進室 廖 怡嵐（リョウ イラン） コメント
「今回、台湾現地法人として初めて開催した海外投資家向け不動産セミナーでは、多くの投資家の皆様にご参加いただきました。特別講師の洲浜氏をお迎えし、より専門的な内容のセミナーを実施できたことで参加者の皆様からは大変好評をいただきました。既存投資物件の追加購入や新たな投資への関心が高まるなど、前向きな反応も多く寄せられ、市場における日本不動産投資への期待を肌で感じる機会となりました。洲浜氏をはじめ、協力いただいた現地パートナーの皆様に心より感謝申し上げます。今後も物件の提供だけでなく、税務や法務といった投資後のサポートまで包括的に提供する体制を構築し、台湾市場での信頼構築と投資家ニーズに応じたセミナーや個別商談会を通じて、海外営業基盤を強化してまいります。」
■東京明豐開發股份有限公司 会社概要
代表者：代表取締役 内田 千博
本社：台北市中山区南京東路一段 15號 One＆Co Taipei 3F
設立：2024年12月11日
営業開始：2025年2月1日
ホームページ：https://tokyomeihotw.com/
Facebook：https://www.facebook.com/meiho1968/
事業内容：不動産仲介事業及びコンサルティング
■忠訓地産社 会社概要
代表：集團創辦董事長 陳 訓弘
本社：台北市松山區南京東路四段1號4樓
設立：1997年
ホームページ： https://www.winnerlife.com/
■住吉不動産 会社概要
代表：朱 哲輝
本社：台北市中山區松江路51號10樓
設立：2023年03月06日
ホームページ：https://www.facebook.com/share/1Zc8GQBQxt/
■明豊エンタープライズグループについて
創業57年、物造りにこだわった信頼と実績の東証上場デベロッパーとして、東京23区を中心に200棟を超える“新築1棟投資用賃貸住宅”を供給している株式会社明豊エンタープライズ（東京都目黒区：代表取締役 矢吹 満）を親会社とし、賃貸管理会社の株式会社明豊プロパティーズ(東京都目黒区：代表取締役 竹内 智大)、株式会社ハウスセゾンエンタープライズ（京都府京都市：代表取締役 奥山 秀昭)、建設会社の株式会社明豊エンジニアリング（東京都目黒区：代表取締役 阪本 伸司)、株式会社協栄組（東京都世田谷区：取締役 徳満 亮輔)、海外現地法人の東京明豐開發股份有限公司（本社 台北市中山区：代表取締役 内田 千博）で構成されております。
■株式会社明豊エンタープライズ 会社概要
代表者：代表取締役 矢吹 満
本社：東京都目黒区目黒2－10－11目黒山手プレイス4F,5F,9F
設立：1968年9月9日
ホームページ：https://meiho-est.com/
事業内容：不動産開発事業